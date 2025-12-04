Solo por eso, vale la pena recordar algunos de los grandes momentos que han dejado las luchas por el título en la última carrera de temporada.

Verstappen vs Hamilton: 2021

Max Verstappen le ganó a Lewis Hamilton en la vuelta final de la temporada 2021. (Foto: Clive Rose/Getty Images)

Verstappen y Lewis Hamilton llegaron a la última carrera del año en Abu Dabi en igualdad de puntos. En la recta final de la carrera, Hamilton lideraba y el entonces jefe de Red Bull, Christian Horner, sugirió que Verstappen necesitaba "un milagro".

Éste llegó tras un accidente de Nicholas Lafiti. Verstappen pasó por boxes para poner neumáticos blandos aprovechando el safety car, y cuando la carrera se reanudó, a falta de solo una vuelta, el neerlandés adelantó al británico para hacerse con su primer título, privando de paso a Hamilton de su octava carona, que habría sido un récord absoluto.

Lucha a cuatro en Abu Dabi 2010

Abu Dabi fue el escenario de una última carrera en la que hasta cuatro pilotos optaban al título.

Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y Jenson Button ocuparon el podio de la temporada 2010. (Foto: Paul Gilham/Getty Images)

El español Fernando Alonso, entonces en Ferrari, contaba con ocho puntos de ventaja sobre el Red Bull del australiano Max Weber. Sebastian Vettel (Red Bull) estaba a 15 puntos del español y Lewis Hamilton (McLaren) a 24.

Vettel ganó la carrera desde la pole, y aunque parecía que Alonso podría sumar su tercer título mundial, una mala estrategia de Ferrari dejó al asturiano bloqueado detrás del Renault de Vitaly Petrov, por lo que Vettel fue campeón.

Hamilton vs Alonso vs Raikkonen: 2007

Luego de una impresionante temporada de debut en la F1, Hamilton llegó a la última carrera, en Brasil, como líder del campeonato con 107 puntos, por delante de su compañero Alonso, que tenía 103, y del Ferrari del finlandés Kimi Raikkonen, con 100 unidades, en un momento en el que las victorias valían 10 puntos.

Lewis Hamilton (segundo lugar), Felipe Massa (primer lugar) y Fernando Alonso (tercer lugar) en la final de la F1 2007. (Foto: Paul Gilham/Getty Images)

Un desastroso inicio de carrera, en la que el inglés empezaba segundo, le envió al fondo de la parrilla. Logró remontar hasta la séptima posición, pero necesitaba mínimo quedar quinto para asegurar su primer título, que finalmente conquistó Raikkonen por un punto.

Un año después, en el mismo circuito, Hamilton tuvo su venganza, cuando en la última curva del Gran Premio superó a Timo Glock, terminando quinto y privando al vencedor de la carrera, Felipe Massa, del título.

Hill vs Schumacher: 1994

Gerhard Berger, de Ferrari, en 1994. (Foto: Anton Want/Getty Images)

La terrorífica temporada en la que fallecieron Ayrton Senna y Roland Ratzenberger en menos de 24 horas de horror en Imola, terminó de forma abrupta.

Damon Hill (Williams) llegó al trazado de Adelaida un punto por detrás de Michael Schumacher (Benetton). En la vuelta 36, el alemán se salió y golpeó contra un muro, pero se incorporó a la pista lo justo para tocar el monoplaza de Hill, causando el abandono de ambos... y asegurando el título para el 'Kaiser'.

Lauda vs Hunt: 1976

James Hunt durante el GP de Japón, en la final de temporada de la F1 1976. (Foto: Getty Images)

El aguerrido pulso entre Niki Lauda y James Hunt llegó a su final bajo una intensa lluvia en Japón.

Lauda, piloto de Ferrari, llegó al trazado nipón con ventaja de tres puntos, pero el austriaco abandonó en la segunda vuelta. Hunt, de McLaren, quedó tercero, logrando proclamarse campeón del mundo.