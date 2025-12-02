Hadjar llega a Red Bull para la temporada 2026; Tsunoda le dice adiós a su asiento

Hadjar no necesitó mucho tiempo para demostrar de qué está hecho; actualmente termina su primera temporada en la máxima categoría del automovilismo con el equipo Visa Cash App Racing Bulls, y gracias a que cumplió las expectativas del equipo, será ascendido.

De hecho, el momento más destacado del joven de 21 años en su temporada de novato en F1, fue cuando completó el podio del Gran Premio de Países Bajos el pasado 31 de agosto en el Circuito de Zandvoort.

(Isack) ha demostrado una gran madurez y un rápido aprendizaje. Y lo más importante, ha demostrado la velocidad pura Laurent Mekies, CEO y director de equipo de Red Bull Racing

“En su primera temporada de F1, ha demostrado una gran madurez y un rápido aprendizaje. Y lo más importante, ha demostrado la velocidad pura, requisito fundamental en este deporte. ¡Creemos que Isack puede brillar junto a Max y crear magia en la pista!”, expresó Laurent Mekies, CEO y director de equipo de Red Bull Racing.

Por su parte, el piloto japonés Yuki Tsunoda le dice adiós a la parrilla, aunque no a la Fórmula 1, pues continuará en el equipo austriaco como piloto de pruebas y de reserva para 2026.

Yuki llegó a Red Bull en 2019 como parte de su equipo junior y hasta el momento ha competido en más de 100 carreras: primero con Visa Cash App Racing Bulls y posteriormente como segundo piloto del equipo principal, comenzando en casa en el GP de Japón de esta temporada.

“A lo largo de sus cinco temporadas en la Fórmula 1, Yuki se ha convertido en un piloto completo (…) En nombre de todos en Red Bull, le agradezco su contribución hasta ahora y sabemos que brindará un apoyo invaluable a los proyectos de 2026 de cara al futuro”, agregó Mekies.