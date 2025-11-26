Publicidad

NFL: ¿por qué son tradición los juegos de Lions y Cowboys en Thanksgiving Day?

Desde la década de los 30, los Detroit Lions juegan el primer partido de la NFL en Thanksgiving Day. Te contamos la historia y dónde ver los partidos en vivo desde México-
mié 26 noviembre 2025 08:35 PM
Desde la década de los 30, los Detroit Lions juegan el primer partido de la NFL en Thanksgiving Day. Te contamos la historia. (Foto: Greg Fiume/Getty Images)

Llegó Thanksgiving y para los fanáticos de la NFL eso significa una sola cosa: el tradicional partido del Día de Acción de Gracias entre los Lions de Detroit y los Cowboys de Dallas se jugará sin falta y, además, acompañan los preparativos de la cena que se comparte con amigos y familia.

¿Por qué Detroit Lions y Dallas Cowboys son tradición en Thanksgiving?

No es cualquier cosa decir que, desde 1934, todos los partidos de la NFL en Día de Acción de Gracias, que se celebra el último jueves de noviembre de cada año (a excepción de 1939 a 1944, durante la Segunda Guerra Mundial), los han jugado los Leones.

En la década de los 30, GA Richards, quien era el dueño del equipo en ese entonces, estableció el primer partido de Thanksgiving contra los Bears de Chicago, un equipo que en ese entonces habían sido campeones por dos años consecutivos, lo que hizo ese partido realmente atractivo para todos los fanáticos y llenaron el estadio.

El éxito comercial que significó este juego en una fiesta tan especial para los estadounidenses hizo que Richards estableciera a su equipo como fijo en esa fecha.

Más de 30 años después, en 1966, los Vaqueros de Dallas levantaron la mano para jugar un segundo partido en ese día, sumándose a la tradición pues, en ese entonces, había poco contenido en televisión y la NFL siempre era un gran pretexto para encenderla. Por eso, Tex Schram, quien era el gerente general del equipo, vio la oportunidad y, al no tener competencia de audiencia, capitalizó la falta de contenido e hizo que los Cowboys se convirtieran en el segundo equipo jugando el Día de Gracias.

Únicamente de 1975 a 1977, los Cardinals (que jugaban en St. Louis Missouri y ahora son el equipo de Arizona) fueron los anfitriones de los partidos de Acción de Gracias, sin embargo el experimento fracasó rotundamente: no llenaban el estadio ni tampoco el rating televisivo, por lo que la propia Liga decidió que los Vaqueros se quedaran como anfitriones.

Para 2006, la NFL decidió agregar un tercer partido en este día, aunque no hay un equipo de fijo como en los anteriores.

Thanksgiving Day NFL: Partidos y horarios

Este jueves 28 de noviembre, día de Acción de Gracias en Estados Unidos, los juegos tradicionales serán:

  • Lions de Detroit vs Packers de Green Bay: 12:00 horas de CDMX.
  • Cowboys de Dallas vs Chiefs de Kansas City: 15:30 horas de CDMX.
  • Ravens de Baltimore vs Bengals de Cincinnati: 19:20 horas de CDMX.

¿DÓNDE VER LOS JUEGOS EN VIVO?

Todos los partidos de la NFL en Día de Acción de Gracias 2025 se podrán ver en vivo desde México a través de Fox Sports, y en televisión abierta únicamente el de Cowboys vs Chiefs a través de Televisa.

NFL Thanksgiving Day Detroit Lions Dallas Cowboys
