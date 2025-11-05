Publicidad

Venus Williams no cede: jugará el torneo de Auckland en enero

La tenista estadounidense no puede dejar las canchas y anunció que disputará el torneo preparatorio del Abierto de Australia,
mié 05 noviembre 2025 05:45 PM
Foto de Venus Williams con uniforme de tenis totalmente blanco a punto de golpear con la raqueta la pelota.
La tenista de 45 años, Venus Williams, volverá a competir en el torneo de Auckland en enero de 2026. (Foto: Clive Brunskill/Getty Images)

Venus Williams es imparable y, aunque estuvo casi año y medio fuera, ahora está dando señales de que no quiere abandonar las canchas y en enero disputará el torneo de Auckland, según anunciaron los organizadores de la competencia.

A lo largo de su carrera, la tenista estadounidense de 45 años ha ganado siete títulos del Grand Slam y recién aceptó la invitación para competir en el torneo australiano que se disputará del 5 al 11 de enero y que sirve como preparatorio para el Abierto de Australia, que ya tiene fechas fijadas del 18 de enero al 1 de febrero de 2026.

Williams, quien se ausentó de los circuitos durante casi año y medio, regresó a las canchas de tenis en julio de este año durante el torneo de Washington. Su vuelta a las competencias fue contra su compatriota Peyton Stearns, de 24 años, partido que ganó en dos set, pero en la siguiente ronda perdió contra la polaca Magdalena Frech.

Después, en Cincinnati, Venus Williams perdió en primera ronda ante la española Jessica Bouzas y en el US Open ante la checa Karolina Muchova. Desde finales de agosto no ha vuelto a competir, pero ya es seguro que en enero volverá a las canchas.

Con información de AFP

