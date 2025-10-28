"Estoy decepcionado con mi nivel de hoy": Alcaraz cae en su estreno en el Masters 1000 de París

El español, de 22 años, se despidió del torneo parisino en pista cubierta antes de lo esperado en sus tres últimas ediciones -octavos en 2024 y segunda ronda en 2023- y nunca pasó de cuartos de final (2022).

Tocado en el tobillo izquierdo, Alcaraz no jugaba desde finales de septiembre tras su título en el ATP 500 de Tokio.

Estoy muy decepcionado con mi nivel de hoy Carlos Alcaraz

"Estoy muy decepcionado con mi nivel de hoy", declaró Alcaraz a los periodistas tras la derrota. "Tenía todas las ideas claras, todos los objetivos claros, pero hoy, incluso en el primer set, que gané, sentí que podía hacer mucho más de lo que hice".

A pesar de haberse apuntado el primer set, el campeón este año de Roland Garros y del US Open encadenó numerosos errores no forzados (54) antes de ceder al término de 2 horas y 22 minutos de partido.

"Tengo que darle crédito a Cam... Jugó muy bien hoy, un partido sólido, y creo que esa ha sido la clave", apuntó el murciano.

La derrota abre la puerta a que Jannik Sinner arrebate al español el trono del tenis mundial, siempre y cuando el italiano conquiste el torneo parisino.