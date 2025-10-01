Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

Ellos son los tenistas top confirmados para el Abierto Mexicano 2026

La lista de los jugadores que son parte del top 20 en el ranking de la ATP ya fue develada. Conoce todos los detalles.
mié 01 octubre 2025 06:03 PM
Laver Cup 2025 - Day 2
Alexander Zverev regresará a Acapulco en febrero para competir en el Abierto Mexicano de Tenis 2026. (Foto: Ezra Shaw/Getty Images for Laver Cup)

El alemán Alexander Zverev, número tres del mundo, encabeza el cuadro de tenistas que se ubican dentro de los primeros 10 lugares del ranking de la ATP que disputarán el Abierto Mexicano del 21 al 28 de febrero de 2026 en Acapulco.

Publicidad

Zverev, campéon del torneo mexicano en 2021, lidera la lista de "top 10" que completan el estadounidense Ben Shelton, sexto de la ATP, y el italiano Lorenzo Musetti, noveno en el ranking.

Te recomendamos:

Foto de Rafael Nadal sonriendo y vistiendo un esmoquin negro a la llegada a los Premios Laureus World Sports en Madrid, en abril de 2024.
Deportes

El Plan B de Rafa Nadal: cómo el tenista ha pasado de la cancha a los negocios

"Nuestros primeros jugadores apuntados para este torneo del año 2026, un cartel de lujo para empezar nuestro gran paso hacia el 2026, tenemos campeones, Alexander Zverev nuevamente de vuelta", dijo en conferencia de prensa el colombiano Álvaro Falla, director del torneo.

Además de ellos, el Abierto Mexicano de Tenis contará conel noruego Casper Ruud (12 ATP), del español Alejandro Davidovich (20 ATP), del italiano Flavio Cobolli (22 ATP), del búlgaro –campeón en a edición 2014– Grigor Dimitrov (28 ATP) y del estadounidense Frances Tiafoe (29 ATP).

Lee:

final-us-open.jpg
Deportes

“Te veo más que a mi familia”, bromea Alcaraz tras vencer a Sinner en el US Open

"Estamos muy orgullosos de contar con esta amplia gama de talento una vez más, jugadores dentro del Top 20, varios de ellos que regresan año con año porque disfrutan mucho de nuestro torneo y de Acapulco", agregó Falla.

Durante la última semana de enero anunciarán a los tenistas que completan el cuadro para el torneo que se disputa sobre canchas de superficie dura.

Publicidad

Tags

Abierto Mexicano Tenis
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad