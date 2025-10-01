Ellos son los tenistas top confirmados para el Abierto Mexicano 2026

Zverev, campéon del torneo mexicano en 2021, lidera la lista de "top 10" que completan el estadounidense Ben Shelton, sexto de la ATP, y el italiano Lorenzo Musetti, noveno en el ranking.

"Nuestros primeros jugadores apuntados para este torneo del año 2026, un cartel de lujo para empezar nuestro gran paso hacia el 2026, tenemos campeones, Alexander Zverev nuevamente de vuelta", dijo en conferencia de prensa el colombiano Álvaro Falla, director del torneo.

Además de ellos, el Abierto Mexicano de Tenis contará conel noruego Casper Ruud (12 ATP), del español Alejandro Davidovich (20 ATP), del italiano Flavio Cobolli (22 ATP), del búlgaro –campeón en a edición 2014– Grigor Dimitrov (28 ATP) y del estadounidense Frances Tiafoe (29 ATP).

"Estamos muy orgullosos de contar con esta amplia gama de talento una vez más, jugadores dentro del Top 20, varios de ellos que regresan año con año porque disfrutan mucho de nuestro torneo y de Acapulco", agregó Falla.