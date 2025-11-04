Mundial de la F1: cómo van los pilotos y las escuderías este 2025

Y es que las miradas están puestas en la escudería neozelandesa que ya está muy claro que ganará el Mundial de Constructores 2025, mientras que sus pilotos todavía no pueden confiarse del todo.

F1: Campeonato Mundial de Pilotos 2025 ¿cómo va?

Después de la carrera del GP de México , Lando Norris recuperó el liderato de la clasificación del Mundial, sin embargo no puede confiarse del todo, puesto que la diferencia con su compañero Oscar Piastri es de apenas un punto y Max Verstappen aún les sigue de cerca con posibilidades que aunque son reducidas aún existe un margen para alcanzarles.

Así, con las carreras de Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi pendientes, el Mundial de Pilotos 2025 está así:

Lando Norris - 357 puntos Oscar Piastri - 356 Max Verstappen - 321 George Russell - 258 Charles Leclerc - 210 Lewis Hamilton - 146 Andrea Kimi Antonelli - 97 Alexander Albon - 73 Nico Hülkenberg - 41 Isack Hadjar - 39 Carlos Sainz Jr - 38 Fernando Alonso - 37 Oliver Bearman - 32 Lance Stroll - 32 Liam Lawson - 30 Esteban Ocon - 30 Yuki Tsunoda - 28 Pierre Gasly - 20 Gabriel Bortoleto - 19 Franco Colapinto - 0 Jack Doohan - 0

Clasificación por equipos en el Mundial de F1 2025

Por su parte, el Mundial de Constructores ya está más que definido con un McLaren casi imposible de alcanzar. Así está la tabla: