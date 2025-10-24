Historia y diseño: así es el trofeo artesanal del GP de México 2025

Se trata de una pieza artesanal de plata .925, montada sobre una base de cuarzo verde llamado aventurina y es elaborada por la casa joyera mexicana TANE. Para esta creación, la casa orfebre mantiene su inspiración en las alas del águila de la bandera mexicana envolviendo una copa de estructura cónica.

También, al reverso de la copa se recrea la bandera de México con esmalte tricolor, aportando un toque de color único que contrasta con el brillo del metal, sellando la identidad del trofeo.

En total se fabrican cuatro trofeos, uno para cada piloto que sube al podio y para la escudería ganadora, en dos formatos. El trofeo para el ganador es el de mayor dimensión: 15 x 10 x 60 cms, aproximadamente; mientras que los del segundo y tercer lugar miden: 12 x 10 x 46 cm.

De hecho, con motivo de los 10 años del GP de México, la casa orfebre presentó una edición especial de la copa. Esta recrea la obra entregada en 2015, la primera edición de la más reciente etapa de la carrera.

El trofeo en México ha sido levantado por cuatro pilotos durante estos 10 años: Nico Rosberg (2015), Lewis Hamilton (2016 y 2019) Max Verstappen (2017, 2018, 2021, 2022 y 2023) y Carlos Sainz (2024).