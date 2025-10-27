Piastri le dice adiós al liderato: “Necesito cambiar mi forma de conducir”

Aunque Piastri le dije adiós, por el momento, al primer lugar en la tabla, se mostró optimista sobre su progreso. Su posición número cinco en la carrera de ayer, permitió a Lando avanzar en la clasificación con un punto sobre el australiano.

De hecho, Piastri perdió la oportunidad de llegar al menos al cuarto lugar en la carrera debido a la salida del safety car virtual en las dos últimas vueltas.

"No fue tanto el ritmo del coche, porque el coche fue bastante rápido este fin de semana. Se trataba más bien de intentar desbloquearlo, y sentí que he dado algunos pasos para lograrlo", dijo Piastri, quien partió desde el séptimo lugar de la parrilla.

“Después de la clasificación (el sábado), quedó claro que había algunas cosas que necesitaba cambiar en mi forma de conducir", agregó.

Piastri cayó al noveno lugar en una primera vuelta caótica, y al 11 después de su primera parada en boxes en la vuelta 25, pero reaccionó con una estrategia de dos paradas que dio sus frutos.

"Obviamente, cuando tu compañero de equipo gana la carrera, terminar quinto no es nada extravagante. He tenido que conducir de forma muy diferente estos últimos fines de semana, o no lo he hecho cuando debería, creo que ha sido un poco extraño asimilarlo porque he estado conduciendo exactamente igual todo el año", explicó Piastri.

"Simplemente en los últimos fines de semana, el coche, los neumáticos o algo similar requerían una forma de conducir bastante diferente. Hoy he intentado cambiarlo un poco y, una vez que analicemos si es efectivo o no, espero que podamos ver algún progreso”, agregó.

