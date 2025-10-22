Se llegó el día: el Gran Premio de México por fin inicia y la emoción se siente por completo. La cita, como cada año desde 2015, es en el Autódromo Hermanos Rodríguez, un lugar que ha visto pasar momentos históricos de la ciudad y nombrado así por Pedro y Ricardo, los primeros pilotos mexicanos que triunfaron en el mundo del automovilismo.
¿Quiénes eran los Hermanos Rodríguez? Esta es la historia de los pilotos
Aunque tuvo un final trágico, la historia de los hermanos es apasionante y sorprendente.
¿Quiénes fueron los hermanos Rodríguez?
Pedro Natalio fue el mayor de los dos hermanos, mientras que su hermano Ricardo Valentín era el menor de la familia Rodríguez de la Vega, radicada en Ciudad de México.
A Pedro le apodaron Ojos de Gato por su increíble habilidad para correr bajo la lluvia y en la noche, lo que le dio fama mundial y es considerado el piloto mexicano más exitoso de todos los tiempos. Fue en 1957, a los 17 años, que debutó en Bahamas conduciendo un Ferrari 500TR y al año siguiente se inscribió en las 24 horas de Le Mans, donde corrió los siguientes 14 años. También su hermano Ricardo intentó correr la misma carrera, pero al no tener la mayoría de edad fue rechazado.
Otro gran logro de Pedro Rodríguez fue cuando, a bordo de su Ferrari 250 GTO, triunfó en las 3 horas de Daytona y en los 2,000 km de Daytona, en 1963 y 1965 respectivamente. Además, a bordo de un Porsche 917, obtuvo dos campeonatos consecutivos de pilotos y constructores en el Campeonato Mundial de Resistencia.
En la Fórmula 1, Pedro logró subirse siete veces al podio y en dos de esas ocasiones obtuvo el primer lugar, por lo que es el primer mexicano en ganar dentro de la categoría a pesar de que solo compitió dos temporadas.
¿Cómo murieron Pedro y Ricardo Rodríguez?
En 1971, Pedro Ojos de Gato murió en un accidente en Alemania. Tenía 31 años y ya era reconocido en tu el mundo por sus grandes habilidades como piloto.
El accidente ocurrió el 11 de julio de 1971 durante las 200 millas de Norisring, en Núremberg, Alemania. Esta carrera era parte de la Interserie para máquinas Sport y manejaba su Ferrari 512M. Durante la competencia, el vehículo perdió una llanta durante y se estrelló. Después, el finlandés Leo Kinnunen embistió el auto de Rodríguez, mismo que se incendió en llamas y el piloto murió.
Este fue el segundo accidente fatal de la familia Rodríguez, pues el 1 de noviembre de 1962, Ricardo falleció durante las prácticas libres de una carrera de la Fórmula 1 que no era puntuable. El accidente ocurrió en la famosa y peligrosa curva peraltada del Autódromo.
En ese momento, se corría la primera exhibición de la categoría en México y Ricardo conducía un auto Lotus-Climax, aunque era piloto de Ferrari. Hasta este momento, él es el único mexicano que ha corrido con la escudería italiana y en su momento fue el más joven de la categoría, pues inició a los 19 años en el Gran Premio de Italia 1961.
Autódromo Hermanos Rodríguez
Tras la muerte de Pedro en Alemania, al año siguiente, 1972, el autódromo -que se llamaba Circuito de la Magdalena Mixhuca- pasó a llamarse Autódromo Hermanos Rodríguez, en honor a los históricos pilotos.
Además, también se hizo honor a Pedro Natalio Rodríguez Quijada, el papá de los hermanos, un importante empresario que influyó en la construcción y diseño del recinto.