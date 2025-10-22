¿Quiénes eran los Hermanos Rodríguez? Esta es la historia de los pilotos

Aunque tuvo un final trágico, la historia de los hermanos es apasionante y sorprendente.

¿Quiénes fueron los hermanos Rodríguez?

Pedro Natalio fue el mayor de los dos hermanos, mientras que su hermano Ricardo Valentín era el menor de la familia Rodríguez de la Vega, radicada en Ciudad de México.

A Pedro le apodaron Ojos de Gato por su increíble habilidad para correr bajo la lluvia y en la noche, lo que le dio fama mundial y es considerado el piloto mexicano más exitoso de todos los tiempos. Fue en 1957, a los 17 años, que debutó en Bahamas conduciendo un Ferrari 500TR y al año siguiente se inscribió en las 24 horas de Le Mans, donde corrió los siguientes 14 años. También su hermano Ricardo intentó correr la misma carrera, pero al no tener la mayoría de edad fue rechazado.

Otro gran logro de Pedro Rodríguez fue cuando, a bordo de su Ferrari 250 GTO, triunfó en las 3 horas de Daytona y en los 2,000 km de Daytona, en 1963 y 1965 respectivamente. Además, a bordo de un Porsche 917, obtuvo dos campeonatos consecutivos de pilotos y constructores en el Campeonato Mundial de Resistencia.

En la Fórmula 1, Pedro logró subirse siete veces al podio y en dos de esas ocasiones obtuvo el primer lugar, por lo que es el primer mexicano en ganar dentro de la categoría a pesar de que solo compitió dos temporadas.