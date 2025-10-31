F1: Lawson, descartado de culpa tras casi atropellar a comisarios en el GP de México

El neozelandés, piloto del equipo Red Bull Racing Bulls, quedó conmocionado por el incidente ocurrido en la tercera vuelta después de salir de boxes el domingo pasado.

¿Me estás tomando el pelo? ¿Viste eso? Podría haberlos matado, amigo Liam Lawson

"¿Me estás tomando el pelo? ¿Viste eso? Podría haberlos matado, amigo", le dijo a su ingeniero de carrera por la radio.

Piloto evita atropellar a dos personas que se cruzaron en el GP de México Un incidente de alto riesgo tuvo lugar en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 cuando el piloto, Liam Lawson del equipo Racing Bulls estuvo a segundos de impactar a dos comisarios que cruzaban la pista… pic.twitter.com/J5qL0iO5I5 — Luis Barranco (@BarrancoAnaya) October 27, 2025

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) afirmó en un comunicado que, si bien la investigación continúa en curso, Lawson está libre de toda culpa.

"Tras analizar la telemetría del incidente, podemos confirmar que Liam Lawson redujo la velocidad adecuadamente y reaccionó correctamente a las banderas amarillas dobles que se mostraban en la zona", dijo el comunicado. "El piloto pasó significativamente más lento que la velocidad de carrera en la primera curva. Él no tiene la culpa en este incidente", agregó.

Un comunicado de la Organización Mexicana del Automovilismo (OMDAI) destacó a principios de semana que Lawson no cambió su trayectoria a pesar de que los comisarios estaban visibles en la pista y sabía que debía tomar precauciones extremas.

Las imágenes a bordo sugerían que vio a los comisarios recogiendo restos de una colisión anterior, solo en el último momento después de girar hacia la derecha.

Los medios de comunicación interpretaron la declaración de OMDAI como una acusación contra Lawson.

La FIA afirmó que una situación con comisarios en pista con coches aproximándose no era algo que nadie quisiera ver y que era natural que el incidente provocara preocupación y debate.

"Por suerte, este incidente no tuvo consecuencias graves, pero estamos llevando a cabo una investigación interna para comprender exactamente lo sucedido e identificar cualquier área donde se puedan mejorar los procedimientos. Como ocurre con todos los incidentes graves, el análisis completo llevará algún tiempo", apuntó.

El organismo agradeció a los comisarios, que son voluntarios, su profesionalidad y dedicación.