F1: Lawson, descartado de culpa tras casi atropellar a comisarios en el GP de México

La FIA afirmó que el piloto de Red Bull Racing Bulls no tuvo la culpa del tenso momento que se vivió en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
vie 31 octubre 2025 05:27 PM
Liam Lawson. (Rudy Carezzevoli/Getty Images)

Liam Lawson no tiene ninguna culpa por el incidente en el que casi atropelló a dos comisarios que cruzaron la pista frente a él durante el Gran Premio de México el pasado fin de semana, dijo este viernes el organismo rector de la Fórmula 1.

El neozelandés, piloto del equipo Red Bull Racing Bulls, quedó conmocionado por el incidente ocurrido en la tercera vuelta después de salir de boxes el domingo pasado.

¿Me estás tomando el pelo? ¿Viste eso? Podría haberlos matado, amigo
Liam Lawson

"¿Me estás tomando el pelo? ¿Viste eso? Podría haberlos matado, amigo", le dijo a su ingeniero de carrera por la radio.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) afirmó en un comunicado que, si bien la investigación continúa en curso, Lawson está libre de toda culpa.

"Tras analizar la telemetría del incidente, podemos confirmar que Liam Lawson redujo la velocidad adecuadamente y reaccionó correctamente a las banderas amarillas dobles que se mostraban en la zona", dijo el comunicado. "El piloto pasó significativamente más lento que la velocidad de carrera en la primera curva. Él no tiene la culpa en este incidente", agregó.

Un comunicado de la Organización Mexicana del Automovilismo (OMDAI) destacó a principios de semana que Lawson no cambió su trayectoria a pesar de que los comisarios estaban visibles en la pista y sabía que debía tomar precauciones extremas.

Las imágenes a bordo sugerían que vio a los comisarios recogiendo restos de una colisión anterior, solo en el último momento después de girar hacia la derecha.

Los medios de comunicación interpretaron la declaración de OMDAI como una acusación contra Lawson.

La FIA afirmó que una situación con comisarios en pista con coches aproximándose no era algo que nadie quisiera ver y que era natural que el incidente provocara preocupación y debate.

"Por suerte, este incidente no tuvo consecuencias graves, pero estamos llevando a cabo una investigación interna para comprender exactamente lo sucedido e identificar cualquier área donde se puedan mejorar los procedimientos. Como ocurre con todos los incidentes graves, el análisis completo llevará algún tiempo", apuntó.

El organismo agradeció a los comisarios, que son voluntarios, su profesionalidad y dedicación.

