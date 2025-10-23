Hackers exhiben datos de pilotos de la FIA, incluidos los de Verstappen

Fue la propia FIA que confirmó la información y precisó que, a través de una brecha de ciberseguridad en su sitio web, los hackers pudieron encontrar la información personal -que incluía números de pasaporte y datos de contacto- de casi 7,000 pilotos.

El hecho ocurrió en junio y sucedió a través del sitio web de Categorización de Pilotos de la FIA, por lo que “se tomaron medidas inmediatas para proteger los datos de los pilotos”, además de que se informó al respecto a las autoridades responsables de protección de información.

En un comunicado emitido desde el Gran Premio de México 2025 , la institución afirmó que ninguna otra plataforma digital fue vulnerada y “se ha invertido considerablemente en ciberseguridad y medidas de resiliencia en todo su ecosistema digital”.

Sin embargo, no fue la FIA la que informó sobre el hecho, sino el investigador de seguridad cibernética Ian Carroll, quien pudo acceder a la información confidencial.

En una declaración a Crash.net , Carroll explicó que él y otros dos colegas pudieron acceder a información confidencial de cada uno de los pilotos solo al entrar a la página de la FIA y solicitar un permiso de admin y, por ejemplo, de Max Verstappen se podía acceder, entre otras cosas, a su CV, datos de su superlicencia (el permiso oficial que otorga la FIA a los pilotos para competir en la Fórmula 1 ) y otra información personal.

Hasta el momento, ningún piloto ha hecho declaraciones al respecto.

Con información de AFP