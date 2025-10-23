Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

Hackers exhiben datos de pilotos de la FIA, incluidos los de Verstappen

La FIA confirmó que personas ajenas a la organización pudieron acceder a información personal de más de 7,000 pilotos.
jue 23 octubre 2025 04:23 PM
Foto de Max Verstappen con gorra de Red Bull Racing
Max Verstappen es uno de los pilotos afectados por la filtración de datos personales que sufrió la FIA. (Foto: Mark Thompson/Getty Images)

Los datos personales de miles de pilotos registrados ante la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), incluido Max Verstappen , fueron expuestos al público por hackers.

Publicidad

Fue la propia FIA que confirmó la información y precisó que, a través de una brecha de ciberseguridad en su sitio web, los hackers pudieron encontrar la información personal -que incluía números de pasaporte y datos de contacto- de casi 7,000 pilotos.

Te recomendamos:

GP México Fórmula 1
Tendencias

Así puedes llegar al Gran Premio de México 2025: rutas especiales, Metro, carpool y apps de transporte

El hecho ocurrió en junio y sucedió a través del sitio web de Categorización de Pilotos de la FIA, por lo que “se tomaron medidas inmediatas para proteger los datos de los pilotos”, además de que se informó al respecto a las autoridades responsables de protección de información.

En un comunicado emitido desde el Gran Premio de México 2025 , la institución afirmó que ninguna otra plataforma digital fue vulnerada y “se ha invertido considerablemente en ciberseguridad y medidas de resiliencia en todo su ecosistema digital”.

Sin embargo, no fue la FIA la que informó sobre el hecho, sino el investigador de seguridad cibernética Ian Carroll, quien pudo acceder a la información confidencial.

Te interesa:

Hamilton-Joyeria
Entretenimiento

¿Por qué la FIA prohíbe usar joyas a los pilotos de Fórmula 1?

En una declaración a Crash.net , Carroll explicó que él y otros dos colegas pudieron acceder a información confidencial de cada uno de los pilotos solo al entrar a la página de la FIA y solicitar un permiso de admin y, por ejemplo, de Max Verstappen se podía acceder, entre otras cosas, a su CV, datos de su superlicencia (el permiso oficial que otorga la FIA a los pilotos para competir en la Fórmula 1 ) y otra información personal.

Hasta el momento, ningún piloto ha hecho declaraciones al respecto.

Con información de AFP

Mira:

Amigos y rivales: Los cinco mejores ‘bromances’ en la historia de la Fórmula 1
Deportes

Amigos y rivales: Los cinco mejores 'bromances' en la historia de la Fórmula 1

Publicidad

Tags

Fórmula 1 Max Verstappen Gran Premio de México 2025
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad