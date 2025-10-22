Publicidad

Deportes

Quién es Arvid Lindblad, el novato que suplirá a Verstappen en la FP1 de México

‘Mad Max’ no correrá la primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de México. Te contamos todo lo que se sabe.
mié 22 octubre 2025 10:49 AM
Él es Arvid Lindblad, el joven piloto que suplirá a Verstappen en la FP1 del GP de México 2025
Arvid Lindblad correrá las primeras prácticas libres de la F1 en el Gran Premio de México en lugar de Max Verstappen. (Foto: Clive Rose/Getty Images)

Sí, es cierto: Max Verstappen no correrá la primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Méxic o el próximo viernes 24 de octubre y será reemplazado por el joven británico Arvid Lindblad, según confirmó Helmut Marko, el asesor del equipo.

El piloto de 18 años que corre en la Fórmula 2 tomará el volante del RB21 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX como parte del reglamento deportivo de la FIA, que obliga a cada equipo a que cada temporada den espacio a los pilotos debutantes en mínimo dos sesiones de entrenamientos libres.

La primera vez que este 2025 Mad Max no participó en la FP1 fue en Bahrein, cuando Ayumu Iwasa ocupó su asiento y ahora le toca el turno a Lindblad.

¿Quién es Arvid Lindblad, el joven piloto que suplirá a Max Verstappen en la FP1 del GP de México?

Sin duda esta es una gran oportunidad para el joven talento de Red Bull, pues Arvid Lindblad, de 18 años, es considerado una de las más grandes promesas del programa Red Bull Junior Team.

Fue en 2025, con Campos Racing que después de una sola temporada en la F3 –en la que terminó en cuarto lugar del Campeonato de Pilotos–, ascendió a la Fórmula 2.

arvid lindblad red bull racing
Arvid Lindblad corre para Red Bull Racing en la F2. (Foto: Mark Thompson/Getty Images)

El joven británico comenzó su carrera en 2015, en las carreras de karts y se hizo campeón de la WSK Super Master Series. Para 2022 debutó en la Fórmula 4 italiana antes de ser fichado por PREMA Racing en 2023 para correr la temporada completa, ese año obtuvo la Copa del Mundo de F4 en Macao.

El año pasado terminó en tercer lugar en la clasificación de esa temporada y cuarto en el Campeonato Euro 4.

Ahora, en el Gran Premio de México, Lindblad correrá las primeras prácticas libres en el asiento de Max Verstappen, aunque ya había debutado en una sesión oficial de F1 cuando manejó el monoplaza de Yuki Tsunoda en Silverstone.

