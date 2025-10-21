¿Por qué los pilotos de F1 se pesan al final de cada carrera?

Por qué se pesan los pilotos de F1

Se trata de una manera de garantizar que los autos cumplan con las normas y objetivo de mantener la equidad y seguridad durante la competencia. El pesaje de los pilotos tras las carreras se realiza por su protección y porque son parte de los límites de peso del monoplaza.

Los monoplazas tienen un peso mínimo, y sin combustible este deberá pesar al menos 740 kilogramos. A lo largo de cada Gran Premio el auto se pesa para verificar que cumple con las normas.

Inmediatamente al término de cada carrera y antes de ingerir bebidas isotónicas, cada piloto deberá pasar a la báscula para que un Delegado Técnico registre los datos del pesaje y añadirlo al peso del auto. La cifra de peso del conductor incluye su equipo de seguridad como casco, traje, guantes y calzado.

En caso de que los equipos no cumplan con el peso mínimo requerido, estos podrían ser acreedores a una penalización que puede incluir la descalificación.

¿Cuánto peso pierden los pilotos durante las carreras?

Los conductores de F1 pueden quemar entre 600 y mil 500 calorías y perder entre 2 y 4 kilogramos en una carrera. Esta considerable pérdida de peso corporal se debe a la deshidratación ocasionada por las altas temperaturas a las que se enfrentan dentro del auto y por el esfuerzo físico.

También cuentan otros factores como el uso del traje, duración de la carrera, así como condiciones climatológicas del lugar, por ejemplo en Singapur, donde se presentan climas cálidos y húmedos.

Sin embargo, de acuerdo con The Sporting News , algunos pilotos no cumplen el peso mínimo, por lo que se integra un lastre pesado en la cabina de los monoplazas. Este deberá ser colocado específicamente en ese lugar del auto para lograr una ventaja de velocidad.