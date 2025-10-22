Como bien sabes, la cita será este 24, 25 y 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. De hecho, esta edición es especial porque celebra 10 años del rugido de los motores en este tradicional recinto. Ahora sí, sin más preámbulo, toma nota:

Descarga la app del evento

La organización del evento pone a disposición de los asistentes la aplicación móvil “MexicoGP” disponible en App Store y GooglePlay con el fin de preparar tu llegada al lugar.

En un mismo espacio podrás encontrar tus boletos, acceder a la información de horarios de pista, noticias, resultados, preguntas frecuentes, así como una oferta gastronómica durante los días del evento, entre otras opciones.

Transporte

Es muy importante que sepas que para este evento NO se contará con estacionamiento dentro del recinto. Te recomendamos usar el transporte público y los servicios de transportación como el sistema Ticket2Ride de Ticketmaster.

Acá algunas opciones de transporte público para llegar:

Metro: las estaciones más cercanas son Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla de Línea 9.

Metrobús: las estaciones más cercanas son Iztacalco y Upiicsa de Línea 2.

Trolebús: las estaciones más cercanas son Ciudad Deportiva, Puerta 8, Puebla y Av. Río Churubusco.

Si lo prefieres, el sistema Ticket2Ride ofrece cinco rutas con un costo de $350 más cargos por servicio. Consulta en este link los puntos de salida y más detalles.

Acceso y horarios

Todos los boletos son digitales, los cuales podrás descargar desde la app MexicoGP o a través de Ticketmaster.

Las puertas del Autódromo Hermanos Rodríguez abren desde las 08:00 hrs y cierran a las 20:00 hrs. Toma en cuenta que las zonas dentro del inmueble no se comunican entre sí.