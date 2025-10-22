Una de las fechas más esperadas por los amantes del automovilismo de nuestro país por fin está por llegar: sí, hablamos del Gran Premio de México el cual disputará la carrera correspondiente a la temporada 2025. ¿Vas a ir a la F1ESTA ? Te compartimos una guía con recomendaciones para que sepas todos los detalles sobre el evento y vayas muy preparado.
¿Vas al GP de México 2025? Cómo llegar, horarios, mapa y todo lo que debes saber
Como bien sabes, la cita será este 24, 25 y 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. De hecho, esta edición es especial porque celebra 10 años del rugido de los motores en este tradicional recinto. Ahora sí, sin más preámbulo, toma nota:
Descarga la app del evento
La organización del evento pone a disposición de los asistentes la aplicación móvil “MexicoGP” disponible en App Store y GooglePlay con el fin de preparar tu llegada al lugar.
En un mismo espacio podrás encontrar tus boletos, acceder a la información de horarios de pista, noticias, resultados, preguntas frecuentes, así como una oferta gastronómica durante los días del evento, entre otras opciones.
Transporte
Es muy importante que sepas que para este evento NO se contará con estacionamiento dentro del recinto. Te recomendamos usar el transporte público y los servicios de transportación como el sistema Ticket2Ride de Ticketmaster.
Acá algunas opciones de transporte público para llegar:
Metro: las estaciones más cercanas son Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla de Línea 9.
Metrobús: las estaciones más cercanas son Iztacalco y Upiicsa de Línea 2.
Trolebús: las estaciones más cercanas son Ciudad Deportiva, Puerta 8, Puebla y Av. Río Churubusco.
Si lo prefieres, el sistema Ticket2Ride ofrece cinco rutas con un costo de $350 más cargos por servicio. Consulta en este link los puntos de salida y más detalles.
Acceso y horarios
Todos los boletos son digitales, los cuales podrás descargar desde la app MexicoGP o a través de Ticketmaster.
Las puertas del Autódromo Hermanos Rodríguez abren desde las 08:00 hrs y cierran a las 20:00 hrs. Toma en cuenta que las zonas dentro del inmueble no se comunican entre sí.
Horario de actividades
Consulta en este link el programa completo de actividades de la F1ESTA en México.
Artículos permitidos
-Sí pueden ingresar: banderas sin asta, cámaras profesionales con un lente máximo de 300 mm, binoculares, sombreros, gorras, paraguas pequeños de punta chata, y mochilas pequeñas, de preferencia transparentes.
-No pueden ingresar: selfie sticks, bombas de humo, bengalas, bicicletas, mochilas de más de 10x15x30 cms.
Acá puedes ver la lista completa de artículos permitidos y prohibidos.
Mapa
Conoce más sobre los accesos, entretenimiento, servicios generales y otros puntos de interés a través del mapa del evento. Acá te dejamos una vista general, pero en este link puedes ver todos los detalles.