Los 8 datos que muestran por qué el GP de México es la gran F1ESTA

Para ir calentando motores y vivir cada momento del GP de México a su regreso del 24 al 26 de octubre próximos en el Autódromo Hermanos Rodríguez (AHR), acá te contamos ocho datos curiosos que te harán reafirmar que se trata de la “fiesta” de automovilismo más grande del mundo.

2,748.186 kilómetros de competencia. Se trata de la distancia total recorrida en las nueve ediciones hasta el momento. De hecho, un dato curioso extra es que es la distancia equivalente a manejar de la Ciudad de México a Tijuana. Interesante, ¿no?

639 vueltas al AHR. Es el total de vueltas sin contar prácticas ni clasificación realizadas por los pilotos en el trazado de 4.3 km del Autódromo.

$137,754 millones de pesos en derrama económica. El GP de México se ha convertido en un importante catalizador de la economía en la capital mexicana y del país en este tiempo.

$11,499 millones de pesos en salarios. Es la suma que se ha generado en estos 10 años en empleos directos e indirectos. También ha generado 82,494 empleos directos. Sí, así como lo lees. El GP de México ha generado esta cifra en empleos directos, un número que aumenta año con año.

5 veces mejor “Evento del Año”. La F1ESTA ha sido reconocida oficialmente por la Federación Internacional del Automovilismo por cinco año consecutivos como “El Mejor Evento de Fórmula 1”, un récord que ninguna otra sede ha conseguido en los más de 75 años de historia de la serie.

4 ganadores distintos. El primer vencedor fue Nico Rosberg en 2015; Max Verstappen ha obtenido cinco victorias (2017, 2018, 2021, 2022 y 2023); Lewis Hamilton subió a lo más alto del podio en dos ocasiones (2016 y 2019) y el ganador más reciente es Carlos Sainz en 2024.

2 mexicanos en pista. El regiomontano Esteban Gutiérrez compitió en 2016 y Sergio “Checo” Pérez formó parte de la parrilla de las nueve ediciones disputadas hasta ahora.

1 piloto de casa en el podio. Y por supuesto no podía faltar el logro de Checo Pérez como el primer piloto mexicano en subir al podio en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En su etapa con Red Bull Racing, el tapatío finalizó en tercer lugar en 2021 y 2022.