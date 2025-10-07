Publicidad

Deportes

Con goleada a Chile, el Tri pasa a cuartos de final del Mundial Sub-20

Los jóvenes talentos del futbol mexicano están dándolo todo en la cancha y avanzan a paso firme en el Mundial Sub-20.
mar 07 octubre 2025 08:40 PM
mundial sub 20 mexico cuartos de final
La Selección Mexicana avanza a paso firme en el Mundial Sub-20. Esta es la fecha y horario de su próximo partido en Cuartos de Final. (Foto: IG @miseleccionmx)

La Selección Mexicana Sub-20 avanza imparable en el Mundial: tras una goliza a Chile, los jóvenes futbolistas pasaron a Cuartos de Final y esperan la definición de su próximo rival.

Hoy, con golazos de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y un doblete de Hugo Camberos, el Tri –que dirige Eduardo Arce– venció 4-1 a la selección chilena.

La competencia, que se disputa en Chile, inició el 27 de septiembre y terminará el próximo 19 de octubre.

México pasa a Cuartos de Final en el Mundial Sub-20: horario y fecha del partido

Aún no se ha definido el rival a vencer para la selección, pero cualquiera de las posibilidades es complicada pues quien gane el partido entre Nigeria y Argentina será el contrincante del cuadro mexicano.

El partido Nigeria vs Argentina se jugará este 8 de octubre a las 13:30 horas de la CDMX y ambas selecciones han avanzado firmes en sus grupos, por lo que cualquiera representará un reto serio pues mientras que los sudamericanos ganaron sus tres primeros partidos, los africanos sumaron cuatro puntos en su grupo.

Por lo pronto, ya está definido que México jugará los Cuartos de Final en el Estadio Nacional de Santiago el próximo sábado 11 de octubre a las 17:00 horas de CDMX.

Tags

Mundial Sub-20 Selección Sub-20
