Con goleada a Chile, el Tri pasa a cuartos de final del Mundial Sub-20

Hoy, con golazos de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y un doblete de Hugo Camberos, el Tri –que dirige Eduardo Arce– venció 4-1 a la selección chilena.

La competencia, que se disputa en Chile, inició el 27 de septiembre y terminará el próximo 19 de octubre.

México pasa a Cuartos de Final en el Mundial Sub-20: horario y fecha del partido

Aún no se ha definido el rival a vencer para la selección, pero cualquiera de las posibilidades es complicada pues quien gane el partido entre Nigeria y Argentina será el contrincante del cuadro mexicano.

El partido Nigeria vs Argentina se jugará este 8 de octubre a las 13:30 horas de la CDMX y ambas selecciones han avanzado firmes en sus grupos, por lo que cualquiera representará un reto serio pues mientras que los sudamericanos ganaron sus tres primeros partidos, los africanos sumaron cuatro puntos en su grupo.

Por lo pronto, ya está definido que México jugará los Cuartos de Final en el Estadio Nacional de Santiago el próximo sábado 11 de octubre a las 17:00 horas de CDMX.