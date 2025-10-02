La grave lesión de Rodrigo Huescas podría costarle el Mundial 2026

El Copenhague informó que el jugador estará de baja el resto de la Champions League por la gravedad de la lesión.

Hoy, durante el partido del equipo danés ante el Qaraban (de Azerbaiyán), Huescas se lastimó durante una jugada en la que su rodilla se atoró con el césped al tratar de eludir a un contrincante.

"Rodrigo se sometió a una ecografía en su casa en Copenhague, que, lamentablemente, confirmó que la lesión es tan grave como se temía inicialmente. Esto significa que se enfrenta ahora a una operación y a un largo periodo de rehabilitación, y estará de baja, como mínimo, lo que resta de la temporada", informó el Copenhague en un comunicado.

Rodrigo Huescas tendrá una cirugía en la rodilla tras lesionarse en un partido de la Champions League. (Foto: Giorgi Arjevanidze | AFP)

Huescas llegó al club danés en julio de 2024 con un contrato por cinco años, tras salir de Cruz Azul de México donde inició su carrera en 2021.

"Rodrigo esperaba con ansias el Mundial en casa el próximo verano si continuaba con su excelente rendimiento. Estamos profundamente tristes por él, se necesita una mentalidad fuerte para recuperarse de algo así, y lo apoyaremos en todo momento a regresar con más fuerza para que podamos volver a disfrutar de sus cualidades en el campo", dijo el director técnico del Copenhague, Jacob Neestrup, citado en el comunicado.

Con la selección Sub 23 de México, Huescas fue campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2023, y con la absoluta ha participado en tres partidos desde su debut en mayo de 2024.

Con información de Reuters