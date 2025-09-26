Aunque siempre me he sentido fascinado por la inmensidad de los océanos, la idea de navegar las aguas de esta población portuguesa, famosa por sus olas gigantes, me generaba cierta inquietud. A juzgar por las risas nerviosas del resto del grupo, el sentimiento era compartido. Todos estábamos ahí para poner a prueba el famoso reloj Pelagos de Tudor –justamente en las condiciones para las cuales fue creado–, pero también para ponernos a prueba a nosotros mismos.

A la mañana siguiente, nos dirigimos a Peniche para nuestras clases de surf. Con trajes de neopreno y muy buena actitud orientamos nuestros pasos hacia una pequeña bahía de oleaje suave en la que decenas de personas iban familiarizándose con los principios básicos de este deporte. Tras un calentamiento grupal, nuestros instructores nos explicaron la manera correcta de colocar el cuerpo sobre la tabla, de enfilarnos para tomar impulso con las olas y de ponernos de pie (o al menos intentarlo).

El agua fría, la adrenalina generada por la aventura y los pequeños triunfos alimentaron la confianza grupal. Si bien no salimos de ahí siendo expertos, todos pudimos experimentar esa sensación de, aunque fuera por pocos segundos, mimetizarnos con el mar, de caernos y volver a levantarnos, de intentarlo una y otra vez, de no darnos por vencidos…

Nic von Rupp, embajador de Tudor. (Foto: Cortesía)

Ya durante la tarde, llegó la oportunidad de platicar en persona con Von Rupp y Clément Roseyro, dupla con la que éste ha trabajado para lograr sus proezas de los años recientes. Teniéndolos en frente llega a mi cabeza el lema de Tudor –Born to dare (Nacidos para atreverse)– y me pregunto si ellos nacieron siendo almas aventureras o si se hicieron con la práctica. “Fui muy libre mientras crecía. Vivía rodeado de naturaleza, así que aprendí a ser aventurero. Pero también le tenía miedo al océano, así como a las rocas y a los animales que viven debajo del agua. La realidad es que, sobre todo, aprendí a ser aventurero en el agua y eso hizo que me volviera un apasionado y un adicto a las experiencias dentro de ella”, recuerda Von Rupp. “Fui dando pequeños pasos y así fue como evolucioné en el surf: siendo aventurero y enfrentando mis miedos”, añade tras una breve pausa.

Queda claro que tanto Von Rupp, quien creció en Sintra y comenzó a surfear a los 9 años, como Roseyro, de nacionalidad francesa, son criaturas terrestres que han hecho del océano su segundo hogar y de las olas su vehículo favorito. “Para mí, surfear es mucho más que un deporte. Intento hacerlo todos los días aunque las olas no sean las mejores; de otro modo, me siento triste”, comparte Roseyro. “Enfrentarnos a nuestros miedos, enfrentarnos a esas olas gigantes e ir más allá de nuestros límites es parte de nuestra vida”, añade.

La preparación de los surfistas incluye meditación. (Foto: Cortesía)

El momento de explorar Nazaré llegó con el amanecer del tercer día. El primer punto de la visita fue el famoso faro de la Praia do Norte, punto desde el cual se aprecia la dramática configuración de este tramo de la costa portuguesa con sus imponentes acantilados. Desde ahí, Von Rupp nos compartió algunos detalles de la topografía submarina que permiten que durante el invierno se produzcan las enormes olas a las que se enfrentan los competidores de la Big Wave Surfing. Ahí mismo, se ha montado un pequeño museo en el que se exhiben las tablas usadas por algunas de las leyendas que se han enfrentado al mar de estas latitudes, entre ellas Garrett McNamara, quien al montar una ola de más de 23 metros en 2011 puso este punto del planeta en la mira del mundo.

Con esta perspectiva y los datos que se nos van revelando, uno entiende que en este deporte extremo son pocas las cosas que están bajo el control de los atletas y que, en realidad, su trabajo es prepararse física y mentalmente con todo el rigor posible y sellar un pacto de colaboración con las olas.

Probablemente esto explique su deseo incesante de intentarlo una y otra vez, pues las condiciones siempre son cambiantes. “Entrenamos mucho dentro y fuera del agua. La realidad es que nunca podremos decir que estamos lo suficientemente preparados para enfrentarnos a una ola gigante. Damos lo mejor de nosotros, nos preparamos e intentamos tomar las decisiones correctas. También jugamos y nos divertimos, pero siempre debemos pensar en todo lo que puede pasar. Desde luego, tener un equipo y saber que puedes confiar en ellos es la mejor ayuda”, afirma Roseyro.