Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Deportes

GP de Singapur: FIA activa 'riesgo de calor' por primera vez en la historia

Por primera vez en la historia de la Fórmula 1, se activó la medida de ‘riesgo de calor’ para evitar que los pilotos sufran de agotamiento por las altas temperaturas.
jue 02 octubre 2025 01:25 PM
riesgo de calor f1 singapur
Por primera vez en la historia de la F1, la FIA activó el protocolo de 'Riesgo de Calor' en el Gran Premio de Singapur. (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images)

El calor en Singapur encendió las alertas para la Federación Internacional de Automovilismo. Por primera vez en la historia de la Fórmula 1 , la FIA puso en marcha su reglamento de “riesgo de calor” debido a las altas temperaturas que se esperan durante el fin de semana que se compite el Gran Premio de Singapur.

Publicidad

A pesar de que el Circuito de Marina Bay es una carrera nocturna se esperan altas temperaturas, lo que ha encendido las alertas puesto que la combinación de calor y humedad expone a los pilotos a una sensación térmica de hasta 50ºC en cabina.

Te recomendamos:

“Una victoria es exagerado”: Hamilton admite una temporada difícil con Ferrari
Deportes

"Una victoria es exagerado": Hamilton admite una temporada difícil con Ferrari

"Habiendo recibido un pronóstico (...) que predice que el Índice de Calor será superior a 31°C en algún momento durante la carrera en este evento, se declara un riesgo por calor", informó la FIA en un comunicado.

¿Qué pasa cuando hay ‘riesgo de calor’ en la Fórmula 1?

Esta normativa de riesgo por calor se introdujo después del Gran Premio de Qatar 2023, pues los pilotos sufrieron de agotamiento por las altas temperaturas.

Cuando se pone en marcha el reglamento de ‘riesgo de calor’, los pilotos pueden llevar un chaleco refrigerante que hace circular líquido frío a través de tubos para mantener la temperatura corporal, también pueden añadir lastre extra a sus monoplazas para la carrera.

Lee:

hermanos-rodriguez-historia.jpg
Deportes

El talento es de familia: los hermanos más célebres de la Fórmula 1

A partir de la temporada 2026, estos chalecos serán obligatorios en condiciones de calor.

"Creo que es justo ser honesto: si sólo hay calor no es demasiado malo para nosotros y la humedad por sí sola tampoco es tan mala, pero cuando hace más de 28-30 grados y hay humedad, es cuando se llega a los niveles de Singapur y es duro", dijo Carlos Sainz a la prensa.

El español dijo que el chaleco que utilizó su equipo aún está en desarrollo y es poco probable que aguante la totalidad de las dos horas de carrera.

Te recomendamos leer:

sergio-checo-perez-firmo-por-dos-anos-cadillac.jpeg
Deportes

‘Checo’ Pérez firmó por dos años: “Veo a Cadillac como mi último gran proyecto”

"Los equipos se las están arreglando para que funcione cada vez mejor cuando lo llevamos, creo que con suerte el sistema puede funcionar ahora al menos durante una hora", afirmó. "He manejado en Singapur 10 veces. Si se rompe o no funciona, no me preocupa. Haré la carrera y saldré fresco, como hago siempre. Pero si funciona, aún mejor, porque sufres un poco menos".

Con información de Reuters

Publicidad

Tags

Fórmula 1
Historias deportivas en tu correo
Te enviamos la información más relevante sobre deportes.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad