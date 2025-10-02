A pesar de que el Circuito de Marina Bay es una carrera nocturna se esperan altas temperaturas, lo que ha encendido las alertas puesto que la combinación de calor y humedad expone a los pilotos a una sensación térmica de hasta 50ºC en cabina.

"Habiendo recibido un pronóstico (...) que predice que el Índice de Calor será superior a 31°C en algún momento durante la carrera en este evento, se declara un riesgo por calor", informó la FIA en un comunicado.

¿Qué pasa cuando hay ‘riesgo de calor’ en la Fórmula 1?

Esta normativa de riesgo por calor se introdujo después del Gran Premio de Qatar 2023, pues los pilotos sufrieron de agotamiento por las altas temperaturas.

Cuando se pone en marcha el reglamento de ‘riesgo de calor’, los pilotos pueden llevar un chaleco refrigerante que hace circular líquido frío a través de tubos para mantener la temperatura corporal, también pueden añadir lastre extra a sus monoplazas para la carrera.

A partir de la temporada 2026, estos chalecos serán obligatorios en condiciones de calor.

"Creo que es justo ser honesto: si sólo hay calor no es demasiado malo para nosotros y la humedad por sí sola tampoco es tan mala, pero cuando hace más de 28-30 grados y hay humedad, es cuando se llega a los niveles de Singapur y es duro", dijo Carlos Sainz a la prensa.

El español dijo que el chaleco que utilizó su equipo aún está en desarrollo y es poco probable que aguante la totalidad de las dos horas de carrera.

"Los equipos se las están arreglando para que funcione cada vez mejor cuando lo llevamos, creo que con suerte el sistema puede funcionar ahora al menos durante una hora", afirmó. "He manejado en Singapur 10 veces. Si se rompe o no funciona, no me preocupa. Haré la carrera y saldré fresco, como hago siempre. Pero si funciona, aún mejor, porque sufres un poco menos".

Con información de Reuters