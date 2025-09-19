GP de Azerbaiyán: Hamilton recupera el brillo en las prácticas libres

El siete veces campeón del mundo superó a Leclerc y a su compatriota George Russell (Mercedes) por 74 y 477 milésimas de segundo, respectivamente.

Ferrari, que ha conseguido las últimas cuatro poles en Bakú gracias a Leclerc, tuvo un muy buen primer día en las orillas del Mar Caspio y podría dar la sorpresa el sábado en la clasificación contra los grandes favoritos, los pilotos de McLaren.

"Hasta ahora todo va bien. En los tramos largos y en una vuelta ha ido bastante bien. No estamos seguros de si elegiremos los neumáticos blandos o medios mañana (sábado) y hemos visto que los muros están muy cerca de la pista", señaló el director francés de la Scuderia, Frédéric Vasseur, al micrófono de Canal+.

Muchos pilotos, incluidos los de Ferrari, tocaron los muros en diferentes puntos del espectacular trazado urbano de Bakú. Los monoplazas McLaren, en cambio, no brillaron en la segunda sesión del día. El australiano Oscar Piastri, líder del Mundial, solo logró el 12º tiempo.

Lando Norris, por su parte, vio su sesión interrumpida de forma prematura a mitad de la prueba después de chocar contra un muro y romper la suspensión trasera izquierda. El británico, no obstante, logró el décimo puesto. Entre los dos McLaren se situó el español Carlos Sainz Jr (Williams).

McLaren necesitará una mejora significativa durante el fin de semana si quiere certificar un segundo campeonato de constructores consecutivo.

Con información de AFP