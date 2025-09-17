Si eres de los que intentó conseguir boletos para el Gran Premio de México 2025 y no lo logró, no te preocupes, todavía tienes una última oportunidad, pues este miércoles se dio a conocer que habrá una post venta. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Te contamos.
¿No alcanzaste boletos para el GP de México? Así puedes obtenerlos en la última venta
Las últimas entradas para el GP de México de la Fórmula 1 , el cual se realizará del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, estarán disponibles para tarjetahabientes HSBC durante dos días.
Fecha de venta de boletos
Anota la fecha y prepara tu cartera porque podrás comprarlos los próximos 1 y 2 de octubre a través de Ticketmaster. Recuerdo que solo podrán ser adquiridos con tarjetas de dicho banco.
Los clientes con tarjetas de débito y crédito Premier tendrán acceso prioritario el miércoles 1 de octubre a partir de las 10:00 am. Un día después se abrirá la venta para todos los tarjetahabientes.
Y seguramente te preguntarás si deberás pagarlos en una sola exhibición o habrá oportunidad de diferirlos. Se dio a conocer que con un monto mínimo de 20 mil pesos podrás disfrutar de 6 o 12 meses sin intereses.
Precios últimos boletos de GP de México
Esta fase tendrá un cupo muy limitado de boletos en distintas gradas y solo se admitirán cuatro boletos por transacción. Los precios van de los 7 mil a los 30,500 pesos más cargo por servicio.
Acá te dejamos todos los detalles de los precios y gradas para que elijas el que mejor te convenga.