¿No alcanzaste boletos para el GP de México? Así puedes obtenerlos en la última venta

Si quieres asistir a la F1ESTA en el Autódromo Hermanos Rodríguez aún tienes una última oportunidad de adquirir boletos. Te decimos todos los detalles.
mié 17 septiembre 2025 06:09 PM
Si eres de los que intentó conseguir boletos para el Gran Premio de México 2025 y no lo logró, no te preocupes, todavía tienes una última oportunidad, pues este miércoles se dio a conocer que habrá una post venta. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Te contamos.

Las últimas entradas para el GP de México de la Fórmula 1 , el cual se realizará del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, estarán disponibles para tarjetahabientes HSBC durante dos días.

Fecha de venta de boletos

Anota la fecha y prepara tu cartera porque podrás comprarlos los próximos 1 y 2 de octubre a través de Ticketmaster. Recuerdo que solo podrán ser adquiridos con tarjetas de dicho banco.

Los clientes con tarjetas de débito y crédito Premier tendrán acceso prioritario el miércoles 1 de octubre a partir de las 10:00 am. Un día después se abrirá la venta para todos los tarjetahabientes.

Y seguramente te preguntarás si deberás pagarlos en una sola exhibición o habrá oportunidad de diferirlos. Se dio a conocer que con un monto mínimo de 20 mil pesos podrás disfrutar de 6 o 12 meses sin intereses.

Precios últimos boletos de GP de México

Esta fase tendrá un cupo muy limitado de boletos en distintas gradas y solo se admitirán cuatro boletos por transacción. Los precios van de los 7 mil a los 30,500 pesos más cargo por servicio.

Acá te dejamos todos los detalles de los precios y gradas para que elijas el que mejor te convenga.

