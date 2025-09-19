Elegancia y poder: la historia de Rolls Royce y Bentley, los autos de lujo más distinguidos

Rolls Royce: en el cielo y en las carreteras

Si hay un sinónimo de lujo y elegancia, es Roll Royce que con el paso de los años solo acrecienta su prestigio de autos que, además de tener diseños clásicos tienen poderosos motores. Su fama es tan grande, que son los favoritos de la familia real británica y de jefes de Estado de distintos países árabes, además de que fabrican motores de aviones tanto comerciales como de defensa.

Su historia se divide en dos partes sumamente contrastantes entre sí. Por un lado, Charles Stewart Rolls, hijo de lord y lady Llangattock, decidió estudiar ingeniería mecánica tras graduarse de Eton, una de las escuelas más prestigiosas de Inglaterra. Fue el primer alumno del Trinity College, Cambridge, en diseñar su propio motor automotriz y poco a poco se ganó una buena reputación. Fue uno de los primeros hombres en su país en hacer una alianza internacional para la venta de autos y se asoció con Claude Johnson para juntos importar motores Peugeot de Francia y Minerma desde Bélgica.

La historia de Rolls Royce se divide en dos partes complementarias: Charles Steward Rolls y Henry Royce. (Foto: IG @rollsroycecars)

La segunda parte la conforma Henry Royce, un hombre que desde los nueve años comenzó a trabajar y vendía periódicos además de entregar telegramas por la ciudad. Cuando cumplió 14, uno de sus tías pagó para que iniciara como aprendiz en ferrocarriles de Great Northern y, estando junto a uno de los mejores ingenieros de la empresa, comenzó a aprender y a educarse de forma autodidacta, estudiando álgebra, francés e ingeniería eléctrica. El rumbo de Royce cambió cuando compró su segundo auto: un coche de segunda mano y dos cilindros del que comenzó a estudiar la ingeniería mecánica y comenzó a perfeccionarlo, de hecho, la filosofía de la empresa proviene del propio Royce: “Toma lo mejor que existe y hazlo mejor”.

Para 1904, cuando Henry Royce ya tenía 41 años y había creado su propio motor de automóvil, su amigo Henry Edmunds, quien también conocía a Charles Rolls, los presentó.

Rolls se sentía frustrado de no poder vender autos nacionales de gran poder y solo importarlos, por lo que al ver el coche de Royce, entender el funcionamiento del mismo, quedó tan impresionado que le propuso iniciar una compañía compartida.

A los pocos años salió el primer anunció de su primer auto: un coche de 40/50 caballos de fuerza conocido como El Rolls-Royce de seis cilindros, no uno de los mejores, sino el mejor automóvil del mundo.

El Silver Cloud III, producido entre 1955 y 1965, es uno de los automóviles más icónicos de Rolls Royce. (Foto: IG @rollsroycecars)

Así, la empresa de autos más famosa del Reino Unido se materializó y hasta ahora sigue siendo una de las más elegantes y poderosas del mundo.