Conservación con esperanza: Cristina Mittermeier y Rolex, unidos por la Tierra

. (Cristina Mittermeier)

Originaria de Cuernavaca y apasionada por los océanos, Mittermeier estudió Ingeniería Bioquímica en Ciencias Marinas en Guaymas, Sonora, y en sus intentos por generar conciencia acerca de los retos enfrentados por estos ecosistemas se dio cuenta de que la divulgación científica debía ser más atractiva visualmente para tener un mayor impacto. Así llegó a la fotografía y, a través de sus poderosas imágenes, se ha convertido en una influyente defensora de estos cuerpos de agua y de las comunidades que dependen de ellos para su subsistencia.

Y es que, como habitantes de este planeta, todos somos responsables y estamos implicados en los fenómenos que los afectan. “En estos 30 años me he dado cuenta de que pasamos de un punto de vista que consideraba que la conservación implicaba excluir a los humanos, pues eran vistos como una fuerza destructora, a darnos cuenta, hacia los años 90, de que la ausencia de participación comunitaria y de grupos indígenas, locales o rurales es imprescindible.

. (Cristina Mittermeier)

Hoy sabemos que los guardianes más tenaces de la naturaleza son en realidad los grupos indígenas a quienes no solo debemos apoyar, sino de quienes podemos aprender los valores que son necesarios para vivir en armonía con la naturaleza, algo que en tantos lugares se ha olvidado”, explica. Inspirada en su infancia por las novelas del italiano Emilio Salgari y en su juventud por los viajes de Jacques Cousteau, Mittermeier recurre a una frase del novelista Frank Herbert, autor de Dune, cuando se le cuestiona sobre su manera de enfrentarse a las profundidades del mar. “Hay un pequeño pasaje que dice que el miedo es la pequeña muerte y que si no puedes enfrentar tu miedo, no puedes superarte realmente como humano”, relata.

“Frecuentemente recuerdo ese pequeño fragmento cuando estoy a punto de meterme en el agua con algo que no conozco. A veces pienso, ‘¿Seré estúpida o aventurera? No lo sé’. Pero gran parte de eso también tiene que ver con ser mujer y ser mexicana; no puedo ser la miedosa, la que hace menos”, añade. ¿Qué se siente ser testigo de la vida de especies submarinas? “Es un privilegio estar, por ejemplo, rodeada de un grupo de ballenas y convivir con ellas. En realidad, pienso en todas estas especies como nuestros compañeros de viaje, como los otros pasajeros de nuestra nave espacial y de los cuales sabemos tan poco.

. (Cristina Mittermeier)

No sabemos qué papel juegan en mantener la función del planeta Tierra, cómo se comunican, su cultura, no sabemos nada. Lo mismo me pasa cuando estoy viendo un pulpo haciendo las cosas que los pulpos hacen. Me encanta y me da muchísima curiosidad y siento que muchos animales tienen una curiosidad similar”, dice emocionada. Su enfoque busca presentar un futuro esperanzador –a pesar de compartir datos como que hemos extraído el 80 por ciento de la biomasa del mar– más allá de centrarse en los desastres y deprimir al mundo.

“Recordar que esas especies, esas ballenas, estos animales todavía están ahí, que comparten el planeta con nosotros, es recordar que todavía tenemos oportunidad de hacer algo”, explica. “Tenemos que imaginarnos ese futuro y ese es el tipo de activismo y de arte que quiero hacer, que inspire a la acción, que no apunte dedos, que no ponga culpabilidad y que no enfurezca a la gente, sino que realmente nos dé esperanza y soluciones”. Respecto a su vínculo con Rolex asegura que nunca se imaginó que una marca de ese calibre se acercara y mostrara interés por su trabajo, su activismo y su pasión por la naturaleza. “Ha sido uno de los grandes honores de mi vida, porque me encantan la marca, Perpetual Planet y todas las personas que están aliadas con esta iniciativa”, sostiene.

Hoy sabemos que los guardianes más tenaces de la naturaleza son en realidad los grupos indígenas

. (Cristina Mittermeier)

“Pero lo más importante es que no están buscando usar mi nombre y mis fotos para mostrar lo que ellos están haciendo, sino que usan toda su fuerza para permitirme participar en eventos importantísimos en los que puedo fungir como representante de su iniciativa de conservación”. Visto así, podría pensarse que ya no queda nada por tachar en su lista de logros pendientes, pero ella opina diferente: “Quiero convertirme en una artista importante para el futuro de México y para la conservación en nuestro país. Eso sería para mí el logro más importante”, concluye.

Pienso en todas estas especies como nuestros compañeros de viaje, como los otros pasajeros de nuestra nave espacial