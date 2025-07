Compra tu primer auto de lujo con inteligencia: un experto nos dice cómo

Pero vamos por partes, primero debes ser consciente y tomar decisiones informadas, planificadas y financieramente responsable. Estas tres cosas son los pilares para lograrlo, de acuerdo con Octavio Pozos, experto en educación financiera y director de Blue Whale Markets, plataforma de trading de divisas.

¿Lo necesitas o solo lo deseas?

Antes de pensar en marcas, modelos, años o colores, debes preguntarte si realmente necesitas ese coche o solo se trata de un impulso (aunque aclaramos, no está mal).

“Muchas veces, el deseo de tener el coche soñado puede esperar mientras construyo una base financiera sólida”, señala el especialista. "Para mí, el auto debe ser parte de un plan patrimonial, no una decisión que ponga en riesgo otras metas más relevantes”.

Entonces… ¿cuál es el mejor momento para dar ese gran paso? Cuando tengas la certeza de que tus ahorros, inversiones y fondo de emergencia están en orden. “De esta manera, el auto se convierte en un resultado natural de un manejo financiero responsable y no una carga”.

¿Y qué hay de tu presupuesto?

El costo total del coche, no debe superar el 15% de tus ingresos netos, de acuerdo con el experto. Esto permitirá mantener el equilibrio entre disfrutar un bien material y la capacidad de seguir construyendo patrimonio.

Además, debes considerar que el precio de venta es solo el comienzo. Los autos de lujo implican seguros más costosos, mantenimiento especializado, tenencia e incluso una depreciación acelerada, así como el uso diario entre gasolina, estacionamientos, peajes e incluso multas. “En este caso, considero que el verdadero lujo es tener la tranquilidad de que un auto no compromete la libertad financiera ni los planes a futuro”, agrega Octavio Pozos.

Las 3 reglas financieras de oro para comprar tu auto de lujo

-Invertir antes de comprar: Asegúrate de que tus inversiones estén activas y funcionando bien antes de comprar.

-No sobrepases tu capacidad de pago: Busca un enganche sólido y mensualidades manejables.

-Calcula el costo total de propiedad: No te dejes llevar solo por el precio de compra, así evitaras sorpresas que frenen otras metas.

Comprar tu primer auto de lujo debe ser un logro más dentro de un plan financiero bien gestionado y no una decisión impulsiva. Como verás, adquirirlo no es algo imposible, simplemente necesitas una planeación adecuada sin olvidar el patrimonio. Como dice el experto: “Prefiero que mis decisiones financieras me lleven al auto de mis sueños, y no que el coche sea un obstáculo en mis sueños reales”.