La realidad actual nos llena de imágenes, una tras otra las vemos en las pantallas del smartphone o el iPad y el scroll se vuelve infinito. ¿Y si paramos un momento? Respirar hondo, frenar un poco la celeridad y, con detenimiento, mirar fotografías que hablen. Con esta idea nace FotoRepública: un proyecto en el que fotógrafos mexicanos, cineastas y artistas dialogan a través de su trabajo y logran que las imágenes salgan de la pantalla para transformar espacios, algo cada vez más difícil en un mundo digital.
FotoRepública, la nueva plataforma de curaduría fotográfica
¿Qué es FotoRepública?
Se trata de una plataforma mexicana especializada en difusión y venta de fotografías impresas que sirve como un puente entre el enorme talento que existe en el país y quienes lo aprecian. Una curaduría tan detallada y cuidada que quienes busquen imágenes poderosas puedan hallar alguna que les hable únicamente a sí mismos, a su propia identidad.
Es decir, FotoRepública está pensada en abrir las puertas del coleccionismo a un público más amplio.
Pero no solo es para colecciones privadas, sino que las imágenes vienen en distintos formatos impresos y ediciones especiales, además de servicios fotográficos a gran escala para arquitectos, diseñadores, hoteles y restaurantes.
Cada obra se imprime en colaboración con FOCO Lab, lo que garantiza que los papeles utilizados, los procesos de impresión y los materiales honren la visión de cada fotógrafo.
Lo mejor para conocer de cerca el proyecto, es visitar su sitio oficial y redes sociales .
“El nombre lo dice todo: FotoRepública es una comunidad, un territorio visual compartido donde la fotografía no es exclusiva de unos cuantos, sino un lenguaje habitable para todos”, explica la plataforma en un comunicado.
Quien adquiere una obra se convierte en parte del impulso a las nuevas voces que construyen la identidad cultural contemporánea de México.
Detrás del proyecto está un equipo multidisciplinario que vive de la fotografía desde distintos lugares: desde la creación y la impresión, hasta la producción audiovisual, diseño y gestión cultural. “Cada miembro aporta una mirada única, unida por una misión común: acercar la fotografía a más personas y fortalecer la escena visual de México”.