El artista mexicano-estadounidense Eduardo Sarabia es conocido por su obra que entrelaza el folklore de la artesanía tradicional —cerámica, textiles y azulejos— con arte contemporáneo. Recientemente hizo una colaboración con Mughal a través de unos tapetes con motivos y mucha inspiración.
Eduardo Sarabia x Mughal, una colaboración imperdible para amantes del arte
Se trata de una colección que une al universo simbólico de Eduardo Sarabia y la artesanía contemporánea de Mughal. Una serie de tapetes inspirados en motivos botánicos, en la iconografía mística del artista y en la profundidad cromática de los oficios textiles.
De hecho, cada uno de ellos son tejidos a mano y, con sus motivos, invitan a recorrer senderos de abundancia, vida y buena suerte; son considerados un jardín que crece desde las manos de los artesanos hasta tu espacio.
Para esta colección fueron utilizadas fibras 100% naturales como la seda y lana de Nueva Zelanda, tejidos en india con nudos tibetanos de alta densidad, lo que aporta mayor precisión en los diseños, calidad y suavidad.
Como parte de la colección se encuentran los tapetes Ceiba Sagrada (seda + lana) y Chainand Gold Coinsi (seda + lana), con motivos de monedas de oro y cadenas. ¿Pero por que Eduardo eligió este diseño? El artista lo explicó a Life and Style.
“Me gusta mucho el tema del oro y las monedas por una razón. Mi abuelo, durante gran parte de su vida, trató de ‘encontrar’ un tesoro, que según él estaba enterrado en la sierra de Sinaloa… esas ideas e historias de tesoros y oro escondidos me encantaba escucharlas y fueron parte de mi inspiración”, cuenta Eduardo Sarabia.
La colección Eduardo Sarabia x Mughal también la integran las piezas:
Green Vines: En seda y en seda + lana. Tapete anudado a mano en nudo tibetano 10/42 en composición seda natural.
Green Vines: Soumak Lana 10/42 en composición lana de Nueva Zelanda.
Hainand Gold Coins II: En seda + lana. Tapete anudado a mano en nudo tibetano 10/42 en composición lana de Nueva Zelanda y seda natural en cadenas y monedas.
La obra de Eduardo Sarabia mezcla lo personal con lo cultural y ha sido expuesta en museos y galerías de nuestro país, así como de Estados Unidos y Europa.