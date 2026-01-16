Eduardo Sarabia x Mughal, una colaboración imperdible para amantes del arte

Como parte de la colección se encuentran los tapetes Ceiba Sagrada (seda + lana) y Chainand Gold Coinsi (seda + lana), con motivos de monedas de oro y cadenas. ¿Pero por que Eduardo eligió este diseño? El artista lo explicó a Life and Style.

“Me gusta mucho el tema del oro y las monedas por una razón. Mi abuelo, durante gran parte de su vida, trató de ‘encontrar’ un tesoro, que según él estaba enterrado en la sierra de Sinaloa… esas ideas e historias de tesoros y oro escondidos me encantaba escucharlas y fueron parte de mi inspiración”, cuenta Eduardo Sarabia.

Eduardo Sarabia. (Cortesía | @FUNCIONO

)

La colección Eduardo Sarabia x Mughal también la integran las piezas:

Green Vines: En seda y en seda + lana. Tapete anudado a mano en nudo tibetano 10/42 en composición seda natural.

Green Vines: Soumak Lana 10/42 en composición lana de Nueva Zelanda.

Hainand Gold Coins II: En seda + lana. Tapete anudado a mano en nudo tibetano 10/42 en composición lana de Nueva Zelanda y seda natural en cadenas y monedas.

La obra de Eduardo Sarabia mezcla lo personal con lo cultural y ha sido expuesta en museos y galerías de nuestro país, así como de Estados Unidos y Europa.