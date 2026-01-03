¡Un año lleno de arte! Acá las ferias más esperadas del primer semestre de 2026

ART SG - SINGAPUR (22-25 ENERO)

EL NUEVO FARO CREATIVO DEL SUDESTE ASIÁTICO.

En pocos años, ART SG se ha consolidado como la feria más relevante del sudeste asiático. Localizada en el espectacular Marina Bay Sands, combina grandes nombres globales con galerías emergentes y curadurías experimentales. Este 2026 será clave para reafirmar a Singapur como hub cultural de la región.

De París a Singapur y de Venecia a Miami, pasando por Londres, Doha, Nueva York, Ciudad de México y Hong Kong, el calendario expositivo de 2026 llega cargado de citas. Algunas son íntimas y experimentales; otras, un espectáculo total. Todas, sin embargo, cuentan con algo en común: nos muestran en qué dirección se mueve el arte, y junto a él, también el mundo. He aquí una selección de las ferias de arte imperdibles para los próximos doce meses.

ZONA MACO - CIUDAD DE MÉXICO (05-09 FEBRERO)

EL PUNTO DE ENCUENTRO DEL ARTE EN LATINOAMÉRICA.

Celebrada en la capital mexicana, es la feria de arte contemporáneo más importante de América Latina. Durante esa semana, la ciudad vibra: museos, galerías y espacios independientes presentan exhibiciones especiales, ferias satélite, experiencias inmersivas y celebraciones que la transforman en el epicentro cultural de la región.

INDIA ART FAIR - NUEVA DELHI (5-8 FEBRERO)

DIÁLOGO ENTRE TRADICIÓN Y MODERNIDAD.

India Art Fair es la plataforma más importante para el arte moderno y contemporáneo del sur de Asia. En Nueva Delhi, su edición de 2026 celebrará la diversidad cultural del país para consolidarse como punto de conexión de escenas emergentes y coleccionismo internacional.

ART BASEL QATAR – DOHA (19 – 22 FEBRERO)

EL DEBUT QUE CAMBIARÁ EL MAPA DEL ARTE GLOBAL.

Por primera vez, Art Basel aterriza en Doha con una edición que reunirá a más de 200 galerías internacionales. Este lanzamiento en Oriente Medio marca una nueva etapa estratégica, posicionando a Qatar como polo cultural dentro del calendario global.

FRIEZE LA – LOS ÁNGELES (26 FEBRERO – 1 MARZO)

HOLLYWOOD SE ENCUENTRA CON EL ARTE CONTEMPORÁNEO.

Con su mezcla de arte, moda, cine y cultura pop, Frieze LA se ha consolidado como la feria más vibrante de la Costa Oeste. En el Santa Monica Airport, más de 100 galerías conviven con performances, charlas, activaciones de marcas globales y, por supuesto, after-parties legendarias para ver y ser visto.

ART BASEL HONG KONG – HONG KONG (27 – 30 MARZO)

EL CORAZÓN DEL ARTE EN ASIA-PACÍFICO.

Art Basel Hong Kong es uno de los epicentros más dinámicos del calendario global. Su sede es el Hong Kong Convention and Exhibition Centre donde artistas consagrados y nuevas voces de la región conectan con coleccionistas, galerías y museos en un ambiente vibrante.

61º VENICE BIENNALE – VENECIA (20 ABRIL – 23 NOVIEMBRE)

LOS JUEGOS OLÍMPICOS DEL ARTE.

La Bienal de Venecia es el escenario más prestigioso del arte contemporáneo. Bajo la dirección de Koyo Kouoh, la narrativa de 2026 será una celebración de la diversidad a través de voces emergentes y diálogos interculturales que confirmarán su lugar como la cita obligada del calendario artístico mundial.

FRIEZE NEW YORK – NUEVA YORK (13 – 17 DE MAYO)

LA INTIMIDAD DEL ARTE CONTEMPORÁNEO EN MANHATTAN.

En un formato más selecto, con 70 galerías cuidadosamente elegidas, Frieze New York ofrece una experiencia sofisticada en The Shed, en pleno corazón de Manhattan. Curadurías experimentales y propuestas arriesgadas hacen de esta feria un espacio para descubrir lo que viene.

AFFORDABLE ART FAIR HONG KONG (16 – 19 MAYO, SEDE POR CONFIRMAR)

DEMOCRATIZANDO EL COLECCIONISMO.

La Affordable Art Fair HK acerca el arte contemporáneo a un público diverso, con obras accesibles sin comprometer calidad ni relevancia. Una cita ideal para quienes buscan nuevos talentos y desean iniciarse en el coleccionismo.