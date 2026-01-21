Salón ACME llega a la Semana del Arte 2026 con su 13º edición: acá todos los detalles

Una de las fechas más esperadas por los amantes del arte por fin está por llegar. Por supuesto hablamos de la Semana del Arte 2026 —que se realizará del 5 al 8 de febrero—, y como cada año, Salón ACME estará presente y en esta ocasión lo hará con su decimotercera edición.
La plataforma ya reveló todos los detalles de lo que nos espera en su 13º convocatoria. Como recordarás, su finalidad es dar visibilidad, impulsar y difundir a creadores emergentes a través del evento curado y realizado en la CDMX, lo que ayuda a fomentar nuevos públicos e impulsar el crecimiento de la comunidad de artistas, curadores, así como coleccionistas.
El evento de Salón ACME está conformado este año por seis secciones: Convocatoria, Bodega, Estado, Proyectos, Patio y Sala. Además, de 1,800 aplicaciones se presentará el trabajo de 81 artistas seleccionados, así como 224 participantes en todas las secciones juntas.
“Salón ACME es una plataforma que lleva trece ediciones, consolidándose también como una plataforma abierta que tiene la misión de elevar el trabajo de creadores emergentes. También, es el pulso de la creación artística, no solo en México, también de Latinoamérica con un alcance global”, explica en conferencia de prensa Ana Castella, directora de Salón ACME.
Para esta edición, el estado invitado es Puebla bajo la curaduría de Nina Fiocco, quien presentará la exposición “Huellas, voces y otras pistas” en colaboración con 15 artistas que residen y trabajan en ese estado.
Dicha expo presenta obras de artistas que utilizan materiales residuales y objetos específicos, reflejando fragmentos de la historia social, política y económica del territorio.
¿Qué habrá en Salón ACME durante la Semana del Arte 2026?
Además de disfrutar su curada selección de obras, tendrá un programa diverso de performances, música, gastronomía para todos los gustos, así como talleres de arte para infancias.
Este último se trata de “Saloncito”, una experiencia para infancias de 4 a 12 años que forma parte del programa de Salón ACME y que está diseñada para acercarlos al arte contemporáneo a través del juego y la exploración. Acá puedes ver más detalles.
También tendrá invitados especiales de diversas instituciones internacionales como Gasworks (Londres), Getty Research Institute (Los Ángeles), y KW Institute for Contemporary Art (Berlín), entre otros.
De hecho, para que no te pierdas de otras ferias de arte en el marco de la Semana del Arte, se contará con un transporte dedicado a conectar Salón ACME con la feria de arte Material, que se realizará en Estudios Maravilla, así como Unique Design X Mexico City en Expo Reforma.
Sede y horarios
Salón ACME No. 13 se realizará del 5 al 8 de febrero en Proyectos Públicos, ubicado en General Prim 30-32, Col. Juárez.
Los horarios son: jueves 5 de 16:00 a 20:00 horas; viernes 6 y sábado 7 de 11:00 a 20:00 horas y domingo 8 de 11:00 a 19:00 horas.
Puedes comprar tus boletos en este link .