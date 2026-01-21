Salón ACME llega a la Semana del Arte 2026 con su 13º edición: acá todos los detalles

La plataforma ya reveló todos los detalles de lo que nos espera en su 13º convocatoria. Como recordarás, su finalidad es dar visibilidad, impulsar y difundir a creadores emergentes a través del evento curado y realizado en la CDMX, lo que ayuda a fomentar nuevos públicos e impulsar el crecimiento de la comunidad de artistas, curadores, así como coleccionistas.

El evento de Salón ACME está conformado este año por seis secciones: Convocatoria, Bodega, Estado, Proyectos, Patio y Sala. Además, de 1,800 aplicaciones se presentará el trabajo de 81 artistas seleccionados, así como 224 participantes en todas las secciones juntas.

“Salón ACME es una plataforma que lleva trece ediciones, consolidándose también como una plataforma abierta que tiene la misión de elevar el trabajo de creadores emergentes. También, es el pulso de la creación artística, no solo en México, también de Latinoamérica con un alcance global”, explica en conferencia de prensa Ana Castella, directora de Salón ACME.

Para esta edición, el estado invitado es Puebla bajo la curaduría de Nina Fiocco, quien presentará la exposición “Huellas, voces y otras pistas” en colaboración con 15 artistas que residen y trabajan en ese estado.

Dicha expo presenta obras de artistas que utilizan materiales residuales y objetos específicos, reflejando fragmentos de la historia social, política y económica del territorio.