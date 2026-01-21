Y seguro pensarás que para controlarlo hay que abordar los hábitos de sueño o seguir un tratamiento guiado por expertos, sin embargo, también puedes hacerlo de una manera más fácil y a tu alcance y es a través del ejercicio físico.

Pero no lo decimos nosotros. De hecho, un estudio publicado por BMJ Evidence-Based Medicine y retomado en la Harvard Health Publishing , demuestra que hacer ejercicio puede ser una herramienta poderosa que mejora la calidad y duración del sueño.

Acá los mejores ejercicios para lograrlo

Yoga

Una de las mejores prácticas para quienes padecen insomnio. De acuerdo con investigadores que revisaron 22 ensayos clínicos, hallaron que quienes practicaron yoga aumentaron el tiempo total de sueño y una mejora de hasta casi un 15% en la eficiencia del sueño (tiempo que realmente dormimos cuando estamos en cama).

Entre los efectos calmantes de yoga se encuentran: respiración profunda y controlada que reduce la ansiedad, movimientos lentos que favorecen la relajación del cuerpo y reducción de estrés y síntomas de depresión.