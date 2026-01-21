Te pones la pijama, preparas la almohada para que quede esponjosa y fresca y te metes a la cama para dormir y tener un sueño reparador, pero te encuentras con el problema que todos odiamos: el insomnio.
Estos 4 ejercicios pueden ayudarte a combatir el insomnio (según la ciencia)
Y seguro pensarás que para controlarlo hay que abordar los hábitos de sueño o seguir un tratamiento guiado por expertos, sin embargo, también puedes hacerlo de una manera más fácil y a tu alcance y es a través del ejercicio físico.
Pero no lo decimos nosotros. De hecho, un estudio publicado por BMJ Evidence-Based Medicine y retomado en la Harvard Health Publishing , demuestra que hacer ejercicio puede ser una herramienta poderosa que mejora la calidad y duración del sueño.
No te pierdas:
Acá los mejores ejercicios para lograrlo
Yoga
Una de las mejores prácticas para quienes padecen insomnio. De acuerdo con investigadores que revisaron 22 ensayos clínicos, hallaron que quienes practicaron yoga aumentaron el tiempo total de sueño y una mejora de hasta casi un 15% en la eficiencia del sueño (tiempo que realmente dormimos cuando estamos en cama).
Entre los efectos calmantes de yoga se encuentran: respiración profunda y controlada que reduce la ansiedad, movimientos lentos que favorecen la relajación del cuerpo y reducción de estrés y síntomas de depresión.
Tai Chi
Se trata de un arte marcial tradicional chino que destaca por movimientos suaves y continuos. De hecho, según las investigaciones, practicar este ejercicio puede aumentar incluso el tiempo de sueño en más de 50 minutos.
El Tai Chi enfatiza el control de la respiración y relajación física, lo que promueve la reducción de ansiedad.
Te puede interesar:
Caminar o correr
Si lo tuyo es hacer ejercicio de maneras más tradicionales, también hay buenas noticias para ti. Prácticas como caminar o correr también ofrecen ventajas ante el insomnio.
Las personas que formaron parte del estudio presentaron reducción de la gravedad del insomnio. También, ayudan a disminuir la producción de cortisol (hormona del estrés) y aumenta la melatonina (hormona del sueño).
¿Listo para combatir el insomnio y tener un sueño reparador?