Dime tu molestia y te diré cuál es la mejor posición para dormir (según expertos)

¿Pero por qué es tan importante la postura al dormir? Aproximadamente pasas un tercio de tu vida durmiendo, tiempo en el cual tu cuerpo trabaja para recuperarse y repararse, por lo que descansar en la posición adecuada puede facilitar o dificultar este proceso.

Dormir en la postura correcta puede aliviar la tensión en la columna vertebral y articulaciones, de lo contrario, afectará la respiración, digestión e incluso la apariencia de la piel, de acuerdo con la Sleep Foundation .

La mejor posición para dormir

En general, dormir de lado o boca arriba se considera más beneficioso que dormir boca abajo, ya que en dichas posiciones la columna vertebral se mantiene sostenida y equilibrada para aliviar la presión y permitir que los músculos se relajen y se recuperen.

Para apnea del sueño

Lo mejor para la apnea del sueño es dormir de lado o boca abajo, ya que al hacerlo boca arriba la gravedad puede jalar la lengua y los tejidos blandos alrededor de la garganta hacia una posición que bloquea la respiración.

En caso de acidez estomacal

Si padeces de acidez estomacal o enfermedad por reflujo gastroesofático (ERGE), dormir sobre el lado izquierdo es la mejor posición, ya que ayuda a evitar que el ácido del estómago llegue a la unión entre el estómago y el esófago.

Para dolor de espalda o cuello

Cuando hay dolor lumbar lo mejor es dormir de lado con las rodillas ligeramente dobladas. Tip extra: coloca una almohada pequeña entre las rodillas para aliviar la tensión en la zona lumbar

En el caso de molestias en el cuello, dormir boca arriba es lo ideal porque reduce la hiperactividad de los músculos que lo rodean. Tip extra: intenta utilizar una almohada baja o con hendidura para mantener tu cuello en una posición neutra.

¿Lado izquierdo o lado derecho?

Si eres de los que en general duerme de lado pero busca la mejor manera de hacerlo, expertos recomiendan hacerlo del lado izquierdo, debido a la posición de los órganos internos.