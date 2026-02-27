Hablemos de las siestas: lo que sí y no debes hacer al tomarlas

Quizás te ha pasado que te duermes un rato en el día pero despiertas más cansado de lo que te sentías o sin energía para seguir tus actividades y la razón es porque no lo estás haciendo correctamente. De hecho, tan solo el 75% de los mexicanos no duermen lo suficiente y el 50% de esta cifra reporta dificultes para conciliar el sueño, según datos del IMSS.

Al dormir siestas de manera adecuada obtendrás beneficios como relajación, mejora en el estado de ánimo, mayor atención a las cosas que hagas, mejor rendimiento y por supuesto menos cansancio, de acuerdo con el portal de salud Mayo Clinic.

Sin embargo, no todas las personas son aptas para este momento que muchas personas (nos incluimos) aman tomar. Por ejemplo, algunas podrían presentar sensación de aturdimiento justo al momento de despertar o bien interferir en el sueño nocturno, sobre todo en personas que tienen problemas para conciliar el sueño.

Por ejemplo, el 56% de los adultos mexicanos sufren de insomnio o de trastornos del sueño, lo cual genera un impacto directo en su salud mental y física y los hace propensos a padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes y trastornos del estado de ánimo como ansiedad y depresión.

La fórmula para lograr una siesta reparadora se encuentra en tres consejos fáciles:

Hacer siestas cortas. Expertos sugieren que el tiempo ideal es de 20 a 30 minutos, ya que al excederlo es más probable que despiertes sin energía.

Tomar la siesta en la primera hora de la tarde. Hacerlo después de las 15:00 horas podría ocasionar que te cueste más trabajo dormir en la noche.