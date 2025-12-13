Investigaciones periodísticas que superan cualquier historia de ficción; relatos tan conmovedores que te dejan una sonrisa en el rostro; narraciones cotidianas, de espantos que involucran fantasmas y humanos por igual, o novelas de suspenso que te mantienen con los ojos en la página y te sumergen a un mundo de tensión y emoción. Los libros tienen la capacidad de transformar nuestras mentes y estos son cinco de los mejores de este año.
Best of the Best | Los libros más alucinantes de este 2025
Fabricación
Ricardo Rafael, edit. Seix Barral
Un duelo fabricado. Un circo mediático. Un indignante tráfico de influencias. Esta historia, tan terrible como real, le llevó años de investigación al periodista mexicano que, con una magistral habilidad narrativa, explica paso a paso la red de engaños alrededor de Isabel Miranda de Wallace.
Te recomendamos:
El buen mal
Samanta Schweblin, edit. Random House
La autora argentina es una maestra del cuento contemporáneo y en este libro muestra historias perturbadoras e impredecibles de algo más temible que los fantasmas: los humanos mismos.
El resto de nuestras vidas
Benjamin Markovits, edit. Chai Editora
Esta historia es parte de la shortlist del Premio Booker 2025 y es el retrato exhaustivo del matrimonio: la amistad que se transforma, las complejidades de la paternidad, las decisiones que no fueron.
Más recomendaciones:
Niña pájaro glaciar
Mariana Matija, edit. Almadía
Uno de los ensayos más bellamente relatados. En él la autora comparte cómo la naturaleza transforma su manera de entender el mundo y de verse a sí misma en relación con el planeta.
Melody
Martin Suter, edit. Galaxia Gutemberg
Con una narrativa cautivadora, sorprendente y adictiva, este intenso thriller sigue al anciano doctor Stotz, quien decide buscar a Melody, su prometida que desapareció hace 40 años.