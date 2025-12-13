Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Vida

Best of the Best | Los libros más alucinantes de este 2025

Seguimos con nuestro conteo del año. En esta ocasión hablemos de los libros que más nos emocionaron, conmovieron o sorprendieron en 2025.
sáb 13 diciembre 2025 09:00 AM

Investigaciones periodísticas que superan cualquier historia de ficción; relatos tan conmovedores que te dejan una sonrisa en el rostro; narraciones cotidianas, de espantos que involucran fantasmas y humanos por igual, o novelas de suspenso que te mantienen con los ojos en la página y te sumergen a un mundo de tensión y emoción. Los libros tienen la capacidad de transformar nuestras mentes y estos son cinco de los mejores de este año.

Publicidad

Fabricación


Ricardo Rafael, edit. Seix Barral

Foto de la portada del libro 'Fabricación'
Una investigación sobre el caso Isable Miranda de Wallace. (Foto: Cortesía)

Un duelo fabricado. Un circo mediático. Un indignante tráfico de influencias. Esta historia, tan terrible como real, le llevó años de investigación al periodista mexicano que, con una magistral habilidad narrativa, explica paso a paso la red de engaños alrededor de Isabel Miranda de Wallace.

Te recomendamos:

6 librerías independientes en CDMX para pasar horas leyendo y tomar café
Vida

Bonitas, acogedoras y con grandes catálogos: 6 librerías independientes en CDMX

El buen mal


Samanta Schweblin, edit. Random House

Foto de la portada del libro 'El buen mal'
Samanta Schweblin es maestra del cuento contemporáneo. (Foto: Cortesía)

La autora argentina es una maestra del cuento contemporáneo y en este libro muestra historias perturbadoras e impredecibles de algo más temible que los fantasmas: los humanos mismos.

Puedes leer:

Foto en blanco y negro de Mario Vargas Llosa vestido de traje y corbata y sonriendo (Madrid, año 2021)
Vida

Los favoritos de Mario Vargas Llosa: libros del siglo XX que eran su brújula

El resto de nuestras vidas


Benjamin Markovits, edit. Chai Editora

Foto de la portada del libro 'El resto de nuestras vidas'
. (Foto: Cortesía)

Esta historia es parte de la shortlist del Premio Booker 2025 y es el retrato exhaustivo del matrimonio: la amistad que se transforma, las complejidades de la paternidad, las decisiones que no fueron.

Más recomendaciones:

Obras destacadas de la escritor Alice Munro
Vida

Alice Munro, 3 obras destacadas de la escritora canadiense

Niña pájaro glaciar


Mariana Matija, edit. Almadía

Foto de la portada del libro 'Niña pájaro glaciar'.
Este libro de Mariana Matija es uno de los relatos más bellos de 2025. (Foto: Cortesía)

Uno de los ensayos más bellamente relatados. En él la autora comparte cómo la naturaleza transforma su manera de entender el mundo y de verse a sí misma en relación con el planeta.

Mira:

Foto de la cara de la escritora cristina rivera garza con lentes redondos, cabello recogido y aretes de plata.
Vida

3 libros para conocer a Cristina Rivera Garza, ganadora del Pulitzer

Melody


Martin Suter, edit. Galaxia Gutemberg

Foto de la portada del libro 'Melody'
Si te gustan los thrillers, este libro de Martin Suter es para ti. (Foto: Cortesía)

Con una narrativa cautivadora, sorprendente y adictiva, este intenso thriller sigue al anciano doctor Stotz, quien decide buscar a Melody, su prometida que desapareció hace 40 años.

Imperdible:

Libros adaptados a películas o series: 9 casos imperdibles y dónde verlos
Cine y TV

De las páginas a la pantalla: 7 películas y series adaptadas de libros

Publicidad

Tags

Libros

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad