Best of the Best | Los libros más alucinantes de este 2025

Fabricación

Un duelo fabricado. Un circo mediático. Un indignante tráfico de influencias. Esta historia, tan terrible como real, le llevó años de investigación al periodista mexicano que, con una magistral habilidad narrativa, explica paso a paso la red de engaños alrededor de Isabel Miranda de Wallace.

El buen mal

Samanta Schweblin es maestra del cuento contemporáneo.

La autora argentina es una maestra del cuento contemporáneo y en este libro muestra historias perturbadoras e impredecibles de algo más temible que los fantasmas: los humanos mismos.

El resto de nuestras vidas

Esta historia es parte de la shortlist del Premio Booker 2025 y es el retrato exhaustivo del matrimonio: la amistad que se transforma, las complejidades de la paternidad, las decisiones que no fueron.

Niña pájaro glaciar

Este libro de Mariana Matija es uno de los relatos más bellos de 2025.

Uno de los ensayos más bellamente relatados. En él la autora comparte cómo la naturaleza transforma su manera de entender el mundo y de verse a sí misma en relación con el planeta.

Melody

Si te gustan los thrillers, este libro de Martin Suter es para ti.

Con una narrativa cautivadora, sorprendente y adictiva, este intenso thriller sigue al anciano doctor Stotz, quien decide buscar a Melody, su prometida que desapareció hace 40 años.