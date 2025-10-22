Sonos resuena en la sostenibilidad con una colaboración que alimentará el futuro

Esta colaboración no es un mero patrocinio, sino una declaración contundente de responsabilidad social, integrando este apoyo como un pilar fundamental de su estrategia de sostenibilidad global.

Back to the future of food: Un banquete de ideas y acción

La iniciativa es un llamado a la transformación de nuestra relación con la comida y el entorno. Baldío, el restaurante de CDMX con una estrella Michelín y un innovador modelo cero desperdicio, se ha convertido en el epicentro de este movimiento, abriendo sus puertas a proyectos internacionales que buscan generar un cambio real.

La primera edición de septiembre fue testigo de una experiencia culinaria pionera: el restaurante lisboeta SEM, con los chefs Lara Espírito Santo y George McLeod, aterrizó en México. Gracias a la labor de Arca Tierra, con más de 15 años fortaleciendo redes de campesinos y restaurando chinampas en Xochimilco, la colaboración trascendió y ahora es una red vital entre productores, agentes de cambio y comensales.

Durante una semana, los chefs exploraron el origen de los ingredientes, visitando las chinampas y conviviendo con las familias campesinas para crear un menú especial e irrepetible. Sonos y sus invitados tuvieron el privilegio de ser parte de esta inmersión, experimentando de primera mano la conexión con la tierra y disfrutando de estas creaciones únicas.

Sonos: La banda sonora de la sostenibilidad en Baldío

Desde hace un par de años, Baldío, ubicado en la vibrante colonia Condesa, eligió los sistemas de audio de Sonos para complementar su oferta culinaria con una atmósfera musical excepcional.

Esta relación, que ha crecido a través de diversas actividades, encuentra ahora en Back to the future of food un punto de partida hacia nuevas colaboraciones y programas, con el apoyo de Sonos consolidando un vínculo más profundo.