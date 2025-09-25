Canta, traduce y comparte: conoce las nuevas funciones de Apple Music

Ahora puedes entender y cantar letras en diferentes idiomas gracias a las funciones de traducción y pronunciación, así como disfrutar de transiciones inteligentes entre canciones con AutoMix.

También podrás colocar tu música favorita en la parte superior de tu biblioteca para acceder fácilmente a ella, consultar tus estadísticas de reproducción directamente en la app y mucho funciones más. Acá te contamos más al respecto.

Traducción y pronunciación de letras

La traducción de letras permite a los usuarios comprender el significado de sus canciones favoritas en distintos idiomas, mientras que la pronunciación facilita cantar incluso cuando la letra está en una lengua desconocida. Así que no te preocupes, es una gran oportunidad para practicar idiomas.

De hecho, estas herramientas combinan el aprendizaje automático con la revisión de expertos en idiomas para preservar la emoción, el contexto cultural y la intención original de cada canción. Además, se incorporarán nuevos idiomas a lo largo del próximo año.

Canta con el micrófono del iPhone

Podrás cantar millones de canciones con letras en tiempo real. Puedes hacerlo ajustando el volumen de la voz de la canción o, si quieres más diversión, puedes utilizar tu iPhone como micrófono que amplifica tu voz a través de tu televisor. Pro tip: utiliza tu dispositivo como cámara de continuidad para verte cantar en la pantalla junto con las letras y efectos visuales.

AutoMix

AutoMix es un modo de reproducción fluida que realiza transiciones inteligentes entre tus canciones. Esta función utiliza inteligencia artificial para mezclar una canción con al siguiente como si fueras un DJ.

Movimiento en la pantalla de bloqueo

Para una experiencia visualmente impresionante, las portadas de álbumes animadas ahora dan vida a la pantalla de bloqueo. Se introduce el movimiento de álbumes en este modo mientras interactúa con los controles de reproducción Liquid Glass.