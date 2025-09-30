Obras de Magritte y Klein serán subastadas en la Semana del Arte de París

De hecho, el monocromo más grande de Yves Klein, que se encuentra en manos de un coleccionista privado estadounidense, será subastado el 23 de octubre por Christie's y esta será la obra “más cara de la temporada en París”, pues se estima que recaudará más de 17.5 millones de dólares.

El lienzo, que fue pintado en París en 1961, fue exhibido en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York entre 2005 y 2008.

Por su parte, Sotheby’s subastará uno de los cuadros más famosos de René Magritte: “La magia negra”, que se estima será vendido entre 6 y 8 millones de dólares.

"Pintado en 1934 y adquirido por la familia de los propietarios actuales directamente del artista en 1935, se trata de la primera versión" de la famosa serie homónima, que se ha convertido en una obra mítica dentro del arte de Magritte, agregó la misma fuente.

Además, un retrato pintado por el italiano Amedeo Modigliani de Raymond Radiguet, joven autor de "El diablo en el cuerpo", realizado en 1915 y estimado entre 6.5 y 9 millones de dólares, también será subastado por la casa de remtaes el mismo día.

El cuadro, mostrado por primera vez en público en 1925 en la revista L'Amour de l’Art, nunca fue presentado en subasta desde entonces y ha permanecido en la misma colección europea desde 1950, precisó Sotheby's en un comunicado.

