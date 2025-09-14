Publicidad

Vida

Man Ray y surrealistas se suman a la colección del MET de Nueva York

El Museo Metropolitano de Arte recibió una donación histórica: 188 piezas de grandes maestros del dadaísmo y surrealismo. Acá todos los detalles.
dom 14 septiembre 2025 01:00 PM
Man Ray y surrealistas se suman a la colección del MET de NY
Una persona observa la proyección de una película durante la previsualización de prensa de la exposición Man Ray: When Objects Dream en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York el pasado 8 de septiembre de 2025. La exposición estará abierta del 14 de septiembre de 2025 al 1 de febrero de 2026.

Cerca de 200 obras de los movimientos dadaísta y surrealista, entre ellas El violín de Ingres de Man Ray, la fotografía más cara del mundo, pasarán a formar parte de la colección del Museo Metropolitano de Arte (MET) de Nueva York, dio a conocer la institución.

Esta donación de 188 obras, realizada por el empresario estadounidense John Pritzker, incluye collages, pinturas, fotografías, objetos y obras sobre papel de 37 artistas, entre los que se encuentran Man Ray (1890-1976), Jean Arp (1886-1966), Marcel Duchamp (1887-1968) y Max Ernst (1891-1976), precisó el museo en un comunicado.

Adquirida por 12,4 millones de dólares por Pritzker en la casa de subastas Christie's de Nueva York en 2022, El violín de Ingres (1924) se podrá ver en el Met desde el próximo domingo hasta el 1 de febrero, en el marco de una exposición dedicada a Man Ray.

Se trata de una retrospectiva que reúne 160 obras del artista estadounidense radicado en París. Se centra en su práctica del "rayograma", una fotografía que se obtiene sin cámara, mediante la interposición de objetos entre papel sensible y una fuente de luz.

La donación de El violín de Ingres, que representa a la musa del artista, Kiki de Montparnasse, con la espalda desnuda marcada por las aberturas de un violín, y otras obras emblemáticas de Man Ray y sus compañeros es "transformadora para el Met", comentó su director general, Max Hollein, durante la presentación de la exposición.

De hecho, está pensado que se integren a la nueva ala del museo dedicada al arte moderno y contemporáneo, que se inaugurará en 2030.

El Met de Nueva York, fundado en 1870, es el museo más grande de Estados Unidos y uno de los más importantes del mundo. Fue visitado por 5.7 millones de personas en el año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2025.

