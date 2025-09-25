Efecto Ozempic: cuándo sí y cuándo no utilizar este medicamento, según expertos

Para poder entender mejor a este medicamento, es importante entender qué es, cómo se creó y en qué casos se utiliza.

¿Qué es el Ozempic? Una médica especializada lo explica

Lo primero es saber que sí, el Ozempic es un medicamento y forma parte de de un grupo llamado agonistas del receptor del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1 AR).

"Suena complicado, pero lo importante es que ha sido ampliamente estudiado y ha demostrado ser muy efectivo para mejorar la salud de personas con distintas enfermedades cardiometabólicas”, explica la doctora Natalia Razo, médica internista con alta especialidad en obesidad que es parte del equipo de Clivi, una clínica digital especializada en tratamiento integral de condiciones como la obesidad, el sobrepeso y la diabetes.

Semaglutida: en qué casos sí se utiliza el Ozempic, ¿de verdad es para adelgazar?

Razo es muy Clara y directa: la semaglutida u Ozempic no es un medicamento que deba usarse a la ligera y por moda, tiene indicaciones médicas claras y aprobadas por las principales agencias de salud a nivel mundial, como la FDA y la EMA.

Algunas de las situaciones por las que puede ser parte de un tratamiento son:

Diabetes mellitus tipo 2, pues ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre.

Obesidad y sobrepeso con comorbilidades, lo que hace es facilitar la pérdida de peso en pacientes que, además de tener un peso elevado, presentan otras enfermedades.

Reducción de eventos cardiovasculares en pacientes con obesidad y enfermedades del corazón, puesto que ayuda a disminuir el riesgo de sufrir un infarto o un derrame cerebral.