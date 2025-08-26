Desde bacterias alojadas en lugares inesperados hasta condiciones de salud que requieren atención especializada, existen diversos factores ocultos que pueden provocar el mal aliento.

Principales causas del mal aliento

Una de las principales culpables es la acumulación de placa bacteriana, una película invisible que se adhiere a los dientes y libera compuestos sulfurados volátiles, los cuales generan mal olor, según explican expertos de la marca de pasta dental Dentobac.

Incluso, si esta placa no se elimina a tiempo, se endurece y forma sarro, lo cual agrava todavía más la situación. Sin embargo, esa no es la única causa del mal aliento; un 60% de las bacterias que ocasionan ese aroma desagradable se alojan en la lengua, sobre todo en la parte posterior, donde el cepillado común suele ser insuficiente.

¿Y qué hay de las encías? Estas juegan un papel importante, pues cuando se inflaman por gingivitis o periodontitis, liberan toxinas que intensifican el mal aliento.

Otro factor podría ser la sequedad bucal. La saliva actúa como un limpiador natural, y la falta de humedad —ya sea por deshidratación, uso de medicamentos o respiración por la boca—, ayuda a que se formen y proliferen las bacterias.

Pero ojo… el mal aliento no siempre se origina en la boca, puede ser también señal de condiciones sistémicas como problemas digestivos, infecciones respiratorias o incluso diabetes.

La fórmula perfecta de la pasta dental para acabar con el mal aliento

Para combatir el mal aliento de manera efectiva no basta un enjuague bucal. Se recomiendan pastas dentales como Dentobac, que contiene ciertos ingredientes activos actúan directamente sobre las causas del problema:

Vitamina E , con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias

, con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias Clorhexidina , poniente agente antibacteriano que elimina los gérmenes responsables del mal olor

, poniente agente antibacteriano que elimina los gérmenes responsables del mal olor Olea europea , que ayuda a reducir la placa y combate bacterias que provocan halitosis

, que ayuda a reducir la placa y combate bacterias que provocan halitosis Un plus: la menta inglesa proporciona sensación de frescura duradera.

Incorporar una pasta dental a tu rutina diaria con ingredientes clave, no solo garantiza un aliento fresco, sino ayuda a una salud bucal más completa y confiable.

