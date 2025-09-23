Masturbarse tiene más beneficios de lo que crees: estas son las razones (según expertos)

No existen reglas para hacerlo “bien”, pues como ya te contábamos, se trata de un ejercicio de autoexploración para conocernos mejor a través del placer de una manera sana en el que no solo se involucran los genitales, sino todo el cuerpo.

Sí, tanto son sus beneficios que la sexóloga clínica Gloria Brame afirma que “masturbarse es más saludable que cepillarse los dientes todos los días”.

Beneficios de masturbarse

Al masturbarnos, el flujo cerebral permite que se movilicen los lípidos relacionados con problema cardiacos, explica Julián Alcalá, investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM. Además, se potencia la capacidad de abstracción, imaginación y memoria.

Pero eso no es todo, también se mantienen las vías respiratorias más permeables de hormonas, especialmente de endorfinas que ofrecen placer y tranquilidad mental.

Si eres de los que les cuesta trabajo hacer actividad física, también te tenemos buenas noticias; esta práctica funciona como un ejercicio cardiovascular… ¿pero esto qué quiere decir? Al aumentar la respiración y el flujo sanguíneo hacia el corazón, equivale a subir seis pisos.

Y es que, espéranos tantito, con el ajetreado ritmo de vida actual, lo que más necesitamos es reducir el estrés y dormir mejor y masturbarnos ayuda a lograrlo. Al hacerlo, liberamos endorfinas, el sistema nervioso se relaja y al mismo tiempo ayudamos a combatir el insomnio cuando se hace de noche, explican expertos de Platanomelón.mx.