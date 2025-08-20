Higiene íntima masculina: las reglas básicas que todo hombre debe saber (y seguir)

Hablar sobre la limpieza de esta zona puede ser un tema poco común, sin embargo es fundamental tenerlo presente para que los hombres lo puedan aplicar en su rutina diaria, por ejemplo durante y después de la ducha e incluso al momento de orinar. Expertos de Platanomelón nos revelan cómo.

Durante el baño

Lávalo todos los días. Aunque puede parecer obvio, muchos hombres olvidan poner atención a esta zona del cuerpo tan importante. Es necesario lavarlo con agua y jabón neutro para no alterar el pH ácido propio de la piel y mucosa genital. Si lo prefieres, puedes apoyarte de jabones especializados para esta zona íntima, pues actualmente en el mercado existen opciones.

Limpieza a profundidad. Al momento de lavar tu pene deberás poner atención en el glande, que es donde se acumula más cantidad de esmegma (masita blanca de diversos residuos como orina, células muertas y secreción que produce mal olor e infecciones).

Limpieza en pene no circuncidado. Es importante retirar el prepucio y limpiar debajo de él. Puedes ayudarte con tus manos para enjabonar bien la zona y retirar los residuos con la yema de los dedos y con agua y jabón. Asegúrate de que no queden residuos de esmegma.

Extra tip. Evita utilizar esponjas para lavar tu zona íntima, ya que estas suelen acumular bacterias. Tampoco utilices desodorantes o perfumes porque pueden irritar el área y alterar el pH.

Después del bañarse

Correcto secado. La humedad puede generar microorganismos, por lo que es importante secar bien la zona con una toalla limpia y, de preferencia, distinta a la que usas para el cuerpo.

Ropa interior adecuada. De preferencia, elige telas transpirables como algodón, ya que ayudan a mantener la zona fresca.

A la hora de orinar

Sacudir no es suficiente… al orinar es importante secar bien la uretra. No deberán quedar gotas de orina, pues pueden generar esmegma. Lo ideal es tomar papel de baño y colocarlo en el glande del pene para que absorba el líquido restante y asegurarte de que tampoco queden residuos de papel.

Lavate las manos. Entre las prisas y las ganas de querer orinar se te puede olvidar un paso muy importante higiene íntima: lavar tus manos antes y después de ir al baño. Además de tu zona íntima, ¡tu cuerpo lo agradecerá!

Como lo acabas de ver, la higiene íntima masculina no tiene por qué ser complicada ni requiere rituales difíciles. Tampoco necesitas productos costosos para garantizar una zona íntima suave, limpia y saludable.