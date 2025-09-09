Dan Brown regresa con ‘El último secreto’, su novela de misterio, arte y esoterismo

Para el autor estadounidense, esta historia –que tiene un lanzamiento simultáneo en 16 idiomas– es “la novela más ambiciosa y con la trama más intrincada que he hecho hasta la fecha”.

El último secreto sale desde hoy en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania e Italia y se trata del sexto libro que sigue las aventuras de Robert Langdon, el especialista en símbolos esotéricos que conocemos desde 2003, cuando se publicó El código Da Vinci.

En esta nueva historia, Langdon se encuentra en Praga y todo gira en torno a un “ensayo explosivo sobre la naturaleza de la conciencia humana que podría transformar siglos de creencias establecidas”, según el editor francés JC Lattès.

En un comunicado, el responsable editorial de Penguin Random House Global, Nihar Malaviyau, aseguró que las características de Dan Brown, que incluyen códigos, arte, historia, religión y ciencia “brillan en todo su esplendor junto a una trama trepidante” en El último secreto.

Al ser uno de los autores más cotizados de la actualidad, las editoriales, imprentas y traductores trabajaron en secreto y con estrictas cláusulas de confidencialidad para evitar filtraciones en el periodo previo al lanzamiento.