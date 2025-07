5 recomendaciones de podcast para combatir el aburrimiento del tráfico

Un remedio que nos ha resultado infalible para esas situaciones es, sin duda, escuchar podcast. De algunos aprendes, con otros te informas, con otros simplemente te diviertes, el universo de podcast disponibles en este momento es enorme y tener distintas opciones siempre ayuda pues, dependiendo de qué tengas ganas puedes encontrar grandes producciones.

Recomendaciones de podcast para escuchar en el tráfico

Nos dimos a la tarea de elegir 5 podcast distintos (y un par de pilones) que son interesantes, sorprendentes o divertidos y que, por sobre todo, tienen una producción cuidada, voces que dominan el tema del que hablan y que, muchas veces, te harán querer alargar un poquito el camino para terminar de escucharlos.

FRESH AIR

NPR

Entrevistas

Presentado por Terry Gross y Tonya Mosley, este programa presenta conversaciones interesantes con distintas figuras de la cultura: bailarines, actores, artistas y hasta celebridades de Hollywood y Broadway se unen.

Estas entrevistas son parte de WHYY, la revista estadounidense que cada semana publica sobre arte contemporáneo y temas de actualidad y que fue ganadora del Precio Peabody.

-Disponible en todas las plataformas (Apple Podcast, Spotify, Amazon, iHeartRadio, YouTube, etc).





EL HILO

Radio Ambulante Studios

Periodismo

En lo personal, este es uno de mis programas favoritos para entender con un análisis profundo y con contexto periodístico algunas de las noticias más importantes que suceden en América Latina.

Se publica un episodio nuevo cada viernes por la mañana y se elige un solo tema de relevancia en la región para explicarlo a través de entrevistas con expertos y periodistas locales. Sus presentadores y productores son la periodista uruguaya Silvia Viñas y el periodista argentino Eliezer Budasoff.

-Disponible en todas las plataformas (Apple Podcast, Spotify, Amazon, iHeartRadio, YouTube, etc).





BUSINESS OF FASHION

Moda, negocios, análisis

Con un análisis puntual, inteligencia, responsabilidad periodística y una curiosidad completamente necesaria para adentrarse en una de las grandes industrias del mundo, Imrad Amed, el fundador, CEO y editor en jefe de este programa, creó en 2007 no solo uno de los podcast más completos sobre el negocio de la moda y belleza, también un medio especializado con más de 100 personas trabajando en Londres, Milán, París y Nueva York.

-Disponible en todas las plataformas (Apple Podcast, Spotify, Amazon, iHeartRadio, YouTube, etc).

THIS AMERICAN LIFE

WBEZ Chicago

Sociedad y cultura

Uno de nuestros favoritos y producido por la radio pública de Chicago, este programa semanal, que ganó el primer Pulitzer de podcast, contiene historias sorprendentes, a ratos absurdas y a ratos conmovedoras, de la vida común.

Para cada capítulo eligen un tema central y luego narran pequeñas historias que captan a la perfección el estado social actual del país. Nuestros episodios favoritos hasta ahora son “Championship Window” y “You’ve Come To The Right Person”.

Los nuevos capítulos se pueden escuchar gratis, pero si quieres ir al archivo se paga una suscripción de 200.0 pesos mensuales o 2,000.0 pesos anuales que incluye contenido extra.

-Disponible en todas las plataformas (Apple Podcast, Spotify, Amazon, iHeartRadio, YouTube, etc).





HUMO: MURDER AND SILENCE IN EL SALVADOR

Sonoro Podcast

Periodismo de investigación - 8 capítulos

A través de la investigación y la voz del periodista Bryan Avelar, este programa se adentra en las raíces de la corrupción y la violencia de El Salvador.

Lo que inició con un descubrimiento escalofriante de una fosa clandestina en 2021, desentrañó una maraña de hechos en los que las pandillas ejercen terror, mientras que el presidente insiste en la ilusión de estabilidad y seguridad de su país.

Este podcast ha ganado diversos premios y fue nominado al Premio Gabo.