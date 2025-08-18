Una selección de accesorios de mesa utilizados en la serie de televisión y cine Downton Abbey se muestra durante una vista previa de prensa para una exhibición de accesorios, vestuario y otros artículos de la franquicia antes de su subasta, en el centro de Londres el 8 de agosto de 2025. (HENRY NICHOLLS/AFP)

Cada visitante parece tener su objeto favorito. Para Charlie Thomas, especialista de la casa de subastas Bonhams, lo es el emblemático panel de timbres de los sirvientes, que aparece desde el primer episodio de la serie.

"¡Para demostrar que el timbre funciona, miren esto!", se divierte mientras lo acciona.

Su precio se estima entre 6mil 800 y 9.mil 500 dólares. "Pero presiento que se venderá por más", dice el especialista, quien realizó las estimaciones de todos los objetos para la subasta.

La venta en línea comenzó el lunes y terminará el próximo 16 de septiembre. Paralelamente, el público puede descubrir los objetos en una exposición en Londres.

La serie de televisión creada por Julian Fellowes, emitida por primera vez en 2010 en Reino Unido antes de conquistar el mundo, narra en seis temporadas y 52 episodios la vida de una rica familia aristocrática, los Crawley, y de sus sirvientes a lo largo de 30 años.

Platos y cubiertos utilizados en Downton Abbey (HENRY NICHOLLS/AFP)

De acuerdo con Bonhams, ha sido vista por más de 120 millones de espectadores en todo el mundo.

Dos películas se hicieron a partir de la serie, en 2019 y 2022. Una tercera, "El gran final", se estrenará en los próximos meses y tratará, entre otros temas, sobre el divorcio y el futuro de los Crawley en un mundo que no deja de cambiar.

Ese tercer filme marcará el cierre definitivo de la franquicia, después de que la serie televisiva concluyera en 2015.

Entre las piezas destacadas de la venta se encuentra el automóvil de Lord y Lady Grantham (valorado entre 34 mil y 47 mil dólares), que data de 1925 y según Charlie Thomas todavía funciona muy bien.

Sedán Sunbeam de 1925 utilizado en la serie de televisión y cine Downton Abbey. (HENRY NICHOLLS/AFP)

Otras piezas son el vestido de novia que Lady Mary usó en su boda con Matthew Crawley (temporada 3, episodio 14), valorado entre 4 mil 100 y 5 mil 850 dólares, y un pantalón bombacho de Lady Sybil (temporada 1, episodio 4), estimado en el mismo precio.