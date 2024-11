Libros de colección que son más que tinta y papel

Con vista al mar Caribe

La belleza de Punta Cana se concentra en un título que pone especial atención a la arquitectura y la decoración.

'Tropical Living: Dream Houses in Punta Cana'. (Foto: Cortesía)

Lo que inició como un proyecto de pequeños bungalows a la orilla de la playa y una pista de arcilla para el aterrizaje de las avionetas se convirtió, con el paso de los años, en un gran resort y un complejo residencial que ha recibido a personalidades de la talla de Barbara Walters, Bunny Williams, Carolina Herrera y Anna Wintour, entre otras.

Tropical Living: Dream Houses in Punta Cana permite apreciar la belleza arquitectónica y la lujosa tranquilidad de la vida en este exclusivo destino de República Dominicana. Desde luego que los ojos del mundo no se hubieran posado en las aguas turquesa y las playas de arena blanca de esta isla de no haber sido por el diseñador de moda Oscar de la Renta, quien no sólo apoyó el financiamiento y la construcción de cada espectacular proyecto, sino que también fomentó el desarrollo y el crecimiento de una región que ha pasado de 4,000 a más de 50,000 habitantes desde su concepción.

Las 13 casas elegidas para formar parte de este tomo son fruto del trabajo y de la inspiración de una diversidad de arquitectos que incorporaron estilos que van desde asiáticos tropicales, verandas, palladianos clásicos y caribeños hasta inspiraciones coloniales de influencia española, mexicana y caribeña. Con esta fusión de estructuras, paisajes y naturaleza queda claro por qué el mundo ha sido seducido por Punta Cana.

TÍTULO: Tropical Living: Dream Houses in Punta Cana

PÁGINAS: 248

248 EDITORIAL: Rizzoli

El tiempo resumido en 140 años

El espíritu pionero y la pasión por la conquista de los cielos queda capturada en una colección de 140 relatos acerca de Breitling.

'Breitling: 140 Years in 140 Stories'. (Foto: Cortesía)

Los conocedores del mundo de la relojería saben que Breitling nunca ha sido una marca que se guíe por las reglas de la industria.

Cuando Léon Breitling fundó su modesto taller en 1884, comenzó un legado que redefiniría el cronógrafo moderno, defendería los cielos como el cronometrador oficial de la aviación civil, lanzaría un reloj de pulsera al espacio y colocaría la primera señal luminosa de emergencia internacional en un reloj.

Todas estas aportaciones no hubieran sido posibles sin un espíritu pionero y arriesgado que queda expresado en Breitling: 140 Years in 140 Stories, una colección de 140 historias acompañadas de fotos íntimas, relatos en primera persona y detalles asombrosos de más de 100 relojes antiguos y modernos que han contribuido a solidificar la reputación de una casa íntimamente ligada al mundo de la aeronáutica.

Las historias llevan distintas firmas, todas ellas de apasionados de los precisos mecanismos que impulsan sus creaciones. Desde Gregory Breitling, descendiente del fundador, y Fred Mandelbaum, historiador de la marca, hasta Kris Stoever, hija del astronauta Scott Carpenter, quien usó un reloj de la casa en el espacio, los recuerdos y las anécdotas llenan sus páginas.

En resumen, esta obra es la exploración de un rico legado, diseñada no solo para aquellos que aprecian la mecánica de un reloj de lujo, sino para cualquiera que se sienta inspirado por el progreso del ingenio.