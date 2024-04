Damien Hirts en el Museo Jumex

Si no has ido últimamente al Museo Jumex, éste es tu momento. La exposición del artista británico Damien Hirts abarca su obra desde 1986 hasta 2019 y está compuesta no sólo por pintura y esculturas, sino también por instalaciones.

Algunas de las obras más icónicas de Hirts, como Natural History, Spin Paintings y Medicine Cabinets están en CDMX y este fin de semana es perfecto para ir a verlas.