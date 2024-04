Todo está en equilibrio: cómo cambiar a una dieta basada en plantas

¿Cómo cambiar mi alimentación a una plant-based diet?

Para realizar el cambio hacia una alimentación de este tipo lo ideal es consultar a un experto y hacerlo de forma paulatina. “Hay que empezar poco a poco, reduciendo un 50% el consumo de carne y sustituyéndolo con proteínas de origen vegetal, como hongos y lentejas”, explica el doctor Mauricio González, especializado en medicina interna y nutrición a base de plantas.

“Es importante centrarse en comer leguminosas, verduras y cereales integrales para mantener un equilibrio saludable”, concluye.

Si todo esto te parece muy complicado, Uma Naidoo, psiquiatra nutricional de la Escuela de Medicina de Harvard, recomienda seguir los principios de una dieta mediterránea, ya que contiene el balance ideal de nutrientes para que el cerebro funcione de forma óptima mientras regula nuestro estado de ánimo.

La dieta no tiene por qué ser restrictiva: ha de servir para establecer hábitos sanos y crear un estilo de vida sostenible que mejore nuestra salud y bienestar. (Foto: Especial)

En su libro This Is Your Brain On Food (2020), Naidoo recomienda comer frutas y verduras en abundancia, así como otros alimentos mínimamente procesados, como granos integrales, frutos secos o frijoles, grasas de alta calidad, como el aceite de oliva, y reducir al máximo los dulces.

Por la parte de proteína animal, los mariscos y pescados deben constituir la fuente principal, mientras que los lácteos deben consumirse de forma baja o moderada, y la carne roja y el huevo en cantidades pequeñas y esporádicas.

Para cambiar los hábitos de consumo, lo más importante es no estresarse ni obsesionarse. El investigador Tom Rath recomienda enfocarse en la calidad de los alimentos y en los beneficios que aportan a corto y largo plazo.

La Escuela de Medicina de Harvard define las dietas plant-based como un patrón de alimentación basado en alimentos de origen vegetal.

No se trata de apegarse a la dieta más reciente ni restrictiva, sino de establecer hábitos sanos y crear un estilo de vida sostenible que mejore la salud y el bienestar. Esta es la razón por la que la alimentación basada en plantas es tan funcional: permite crear un equilibrio perfecto.