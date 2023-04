Los besos no son lo mismo para amantes y las parejas

El tema de los besos puede ser interpretado de muchas formas, puesto que este gesto supone una muestra de pasión en el 39% de los casos. Por otro lado, al 24% les ayuda a ponerse a tono. El 18% cree que no es más que otro acto dentro de las relaciones sexuales, y el 19% cree que es algo muy íntimo que solo realizan cuando tienen mucha confianza e intimidad.

En esta lectura de los usuarios de Gleeden.com indican que disfrutan darse besos de película con sus amantes, incluso más que con sus parejas. La razón de esto tiene varios motivos entre las que aseguran no besarse con sus parejas: el 22% declara que es algo que simplemente ya no hacen; el 41% afirma que ya no hay pasión en su matrimonio y no les provoca tanto ir por la fase de los besos; y por raro que parezca, un 15% dice que no les gusta dar besos, en general.

El lugar común de como los hábitos y la rutina tienden a sofocar gradualmente la sexualidad de las parejas casadas, por eso algunos buscan en la infidelidad el cambio de pareja para así cambiar y mejorar esos hábitos sexuales

De esta manera, un abrumador 65% del padrón participante en la encuesta reconoce sentirse raramente excitado por un beso de su pareja, mientras que un 72% confiesa excitarse mucho cuando se besa con su amante.

Esta misma encuesta aclara que de todos los besos, el ideal por los usuarios y usuarias de Gleeden es el beso en los labios, que elige un 90% de ellos y ellas. Los besos en la mejilla y en la frente tienen pocos adeptos entre los y las infieles. La explicación científica es porque los labios tienen muchas terminaciones nerviosas sensibles, por lo que, cualquier beso, pero especialmente en los labios, envía gran cantidad de señales de placer al cerebro.

El beso sigue siendo el invitado estelar en las relaciones sexuales: el 64% de los participantes de la encuesta en México respondió que no sabe tener sexo sin besos. Y lo cierto es que, según los expertos, los besos ayudan a reducir la presión arterial, a disminuir el colesterol de la sangre, quemar calorías, aliviar el estrés y disparar la endorfina de nuestro organismo, por lo que pueden considerarse muy beneficiosos para el cuerpo humano.