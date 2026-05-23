Guía mundialista: Guadalajara y lo mejor en gastronomía y arte (recomendado por expertos)
La ciudad que lo tiene todo huele a tierra mojada y vibra con su gastronomía, tradición cultural, vocación artística, historia y arquitectura. Dos guías nos llevan de la mano para aprovechar la ciudad al máximo.
“Ahora Xokol está en boca de todos: acabo de ir hace unos días y cada día está más rico y no dejan de ser importantísimos”. La creatividad de los chefs Xrysw Ruelas y Óscar Segundo se vuelca en la cocina de Xokol, uno de los restaurantes más innovadores y potentes de Guadalajara. En el nombre lleva su bendición: Xokol en náhuatl significa ‘maíz pinto’, y el que se utiliza en el restaurante es cosechado por la familia de Óscar. Sus platillos cambian según la temporada y requieren de una profunda investigación gastronómica, especialmente los moles. @xokol_
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Cantina El Palacio
“Es como uno de estos centros botaneros muy clásicos donde hacen limas, piñas y yerbabuenas en chabelas cocteleras”, preparados elaborados con agua mineral, el jugo de la fruta elegida y un toque de vodka o tequila. Además de la comida y la bebida, esta cantina que abrió a mediados de la década de los 70 es famosa por su atención amena y su clásica barra de madera.
I Latina
“Es un clásico invaluable tapatío y una verdadera institución en la ciudad”. No hay duda. I Latina ha sabido madurar y transformarse para no dejar de crear platillos vibrantes y ofrecer una coctelería propia con una extensa cava. Su fusión de cocina asiática con elementos latinos y mediterráneos convierten a este proyecto gastronómico en un referente de la ciudad. @ilatinarest
Nejayote Molino
“Los chicos de Xokol tienen un proyecto que se llama Nejayote que es un molino, a media cuadra de Xokol, en el que hacen sus propios taquitos. Es un poco más informal,”, explica sobre lo más reciente de Xrysw Ruelas y Óscar Segundo, quienes se han enfocado en la investigación y rescate de distintas especies de maíz criollo, amarillo, azul y rosa. Es un molino y también una barra de antojitos preparados con ingredientes frescos de los que siempre se sabe de quién son las manos que los cosechan. @nejayotemolino
De la O
“Es uno de mis lugares favoritos, es una cantina que tiene la selección más chida de destilados de agave; tiene y un coctel que se llama Guadalatiki, jugando con este tema tiki hawaiano, pero con productos locales como tejuino, tepache o el pulque. Aquí hay que pedir Otoño en Guadalajara, el Tequila Pepita Mae Tae, el Tepache Jaibol y el Tejuino Jaibol y la comida es bien rica: no dejen de ordenar la panela con chicharrón, el bolillo con crema de rancho y la tostada de zanahorias y chiles manzanos encurtidos”. En solo unos años, De la O se ha transformado en un bar icónico de la colonia Americana por su propuesta de coctelería y su ambiente relajado y sin pretensiones. @delao_gdl
Mecenas Cocktail Bar
“Es del chef Inostroza y ellos hacen sus propios destilados. De comida, la tostada de atún es deliciosa”. El misticismo de Mecenas es como un imán para los sibaritas. Como dice el chef Delgado, elaboran sus propios licores, producen vinos fortificados y se alían con destilerías locales para experimentar con total libertad y control creativo de sus coctelería. @mecenasbar
Alcalde
“Alcalde lleva más de 15 años, pero cuando Paco (Ruano) apostó por un proyecto de este nivel fue un riesgo para él y sus socios”. Hasta la fecha, el espacio sigue apegado a su filosofía de cocina viva que se mueve con las estaciones. Detrás de la aparente sencillez de sus platillos, existe un proceso culinario de investigación, experimentación y cuidado que le dan un carácter único. @restalcalde
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Tikuun Comedor
“Un lugar de cocina mexicana que ya lleva años, delicioso y que no tiene la mención justa. El chef Carlos Espinosa es un gran cocinero”. Dentro de la gran oferta gastronómica de la vibrante colonia Americana, Tikuun Comedor, localizado en una casona de época, ofrece platillos de distintas regiones del país que cambian con cada temporada. Cuenta además con una amplia e interesante carta de vinos para maridar su propuesta de cocina mexicana contemporánea. @tikuun.comedor
Bar Fandango
“Acaba de abrir y tienen martinis espumosos, que está muy en boga”. Y es que Fandango es una de las aperturas más sonadas de los últimos meses. Se especializan en coctelería y ya se han convertido en una parada obligada para los amantes de los martinis y negronis. El espacio es acogedor y la atención es excelente. Para comer la mejor recomendación es el pollo frito. @bar.fandango
Bar Martín
“Está en el mero centro de la ciudad y para mí elaboran la mejor Yerbabuena de Guadalajara, un coctel muy clásico de aquí”. Según los dueños del Bar Martín, la bebida –una combinación de vodka, agua tónica y yerbabuena de aroma fresco y color verde intenso– se inventó en la barra de su establecimiento. @restaurantbmartin
Saloon del Bosque
Antes de que la colonia Americana se transformara en un hot spot, esta cantina ya era un punto de encuentro. Con más de 30 años, se distingue por su orden, pulcritud y su excelente comida; tal es así que, a pesar de su amplia variedad de bebidas, muchos comensales asisten desde hace años por el atractivo de sus platillos. @saloondelbosque
Yunaites
“La propuesta es hacer una antropología de la cocina de la Sierra Jal-Mich –una docena de municipios localizados en la Sierra Madre Occidental–, y de Jalisco. Tenemos tres de los muchos moles característicos del estado y la idea principal es que sea asequible para todos”, explica Fabián Delgado sobre su proyecto Yunaites, ubicado en el Mercado IV Centenario. Allí se encuentran “menjurjes pueblerinos”, antojitos mexicanos que equilibran la tradición con un toque contemporáneo. @yunaites_menjurjes
Nuestro guía: Fabián Delgado
Para el chef Fabián Delgado, “cocinar es un acto cultural”. Sus proyectos, como Yunaites, apuestan por profundizar en la herencia gastronómica de Jalisco y él mismo es un investigador de todo tipo de cocinas y fogones de Guadalajara. También se pueden degustar sus creaciones en Navaja y el imperdible restaurante Palreal. @fabiandelpa
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ARTE Y CULTURA
Travesía Cuatro
“La historia, el diseño, el arte y la arquitectura convergen con equilibrio y potencia en este galería ubicada en Casa Franco, edificio creado por Luis Barragán”. De origen madrileño, Travesía Cuatro encontró en Guadalajara la puerta de entrada perfecta para conectar el arte latinoamericano y español, y promover el diálogo entre distintas corrientes, generaciones, lenguajes e ideas. @travesiacuatro
Curro
“Aquí el arte narrativo, el mensaje social y la arquitectura encuentran un espacio que, desde su fundación en 2008, se ha dedicado a tejer conexiones fuertes entre destacados artistas locales con propuestas internacionales”. Tan es así, que es uno de los proyectos más reconocidos no solo en la ciudad, también en el país. Abre únicamente seis muestras cada año y está activa en las ferias de arte mexicanas más importantes. @galeriacurro
Plataforma
“Un laboratorio cultural en el que artistas emergentes y consolidados dialogan con el público y curadores, y donde el arte contemporáneo encuentra el lugar adecuado para florecer, expandirse y enriquecerse de la creatividad compartida”. Nacida de la visión de Nidia Elorriaga y José Noé Suro, esta galería se siente como una renovación fresca y necesaria en el arte de la exhibición. @plataformagdl
Parque de las Estrellas
Creado como parte del desarrollo original del fraccionamiento Jardines del Bosque, diseñado por Luis Barragán en 1955, este parque es un referente arquitectónico, histórico y natural de la ciudad, pues contiene cientos de especies de flora mexicana. “La colonia en sí misma es un deleite visual, pues además de su famosa rotonda, cuenta con obras de Mathias Goeritz y edificios religiosos de gran valor, como el Seminario Mayor y la emblemática capilla del Calvario”.
Biblioteca Iberoamericana
Octavio Paz Es la única reliquia de lo que fue la primera escuela de educación superior de la época virreinal, cuando Guadalajara era el Reino de la Nueva Galicia. “Salvo el pórtico, el edificio se construyó a mediados del siglo XVII para estudiantes del colegio jesuita establecido en 1591”. Actualmente operado por la UDG, su interior del recinto contiene murales de Siqueiros y Amado de la Cueva, con un acervo de más de 50,000 ejemplares.
Recorrer las casas de Luis Barragán
La primera etapa de la obra del famoso arquitecto mexicano se puede ver en un recorrido a pie por el centro de la ciudad. “El diseño de las casas son la muestra perfecta de la llamada Escuela Tapatía que Barragán impulsó a finales de 1920 e inicios de 1930, antes de mudarse a la Ciudad de México. En total son ocho de sus obras distribuidas entre el Centro y la colonia Americana, entre las que destacan la Casa-Estudio José Clemente Orozco, las casas Robles Castillo y la Casa González Luna”.
Nuestro guía: Jorge Méndez Blake
Escultura, instalación, dibujo, video y pintura forman parte de los medios con los que Jorge Méndez Blake explora las conexiones entre arte, literatura y arquitectura. Sus obras han sido expuestas por todo el mundo y exploran cómo la palabra escrita puede alterar la percepción del mundo. @jorge_mendez_blake