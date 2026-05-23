Guía mundialista: Guadalajara y lo mejor en gastronomía y arte (recomendado por expertos)

Xokol. (Cortesía)

Cantina El Palacio

“Es como uno de estos centros botaneros muy clásicos donde hacen limas, piñas y yerbabuenas en chabelas cocteleras”, preparados elaborados con agua mineral, el jugo de la fruta elegida y un toque de vodka o tequila. Además de la comida y la bebida, esta cantina que abrió a mediados de la década de los 70 es famosa por su atención amena y su clásica barra de madera.

I Latina

“Es un clásico invaluable tapatío y una verdadera institución en la ciudad”. No hay duda. I Latina ha sabido madurar y transformarse para no dejar de crear platillos vibrantes y ofrecer una coctelería propia con una extensa cava. Su fusión de cocina asiática con elementos latinos y mediterráneos convierten a este proyecto gastronómico en un referente de la ciudad. @ilatinarest

Nejayote Molino

“Los chicos de Xokol tienen un proyecto que se llama Nejayote que es un molino, a media cuadra de Xokol, en el que hacen sus propios taquitos. Es un poco más informal,”, explica sobre lo más reciente de Xrysw Ruelas y Óscar Segundo, quienes se han enfocado en la investigación y rescate de distintas especies de maíz criollo, amarillo, azul y rosa. Es un molino y también una barra de antojitos preparados con ingredientes frescos de los que siempre se sabe de quién son las manos que los cosechan. @nejayotemolino

De la O

“Es uno de mis lugares favoritos, es una cantina que tiene la selección más chida de destilados de agave; tiene y un coctel que se llama Guadalatiki, jugando con este tema tiki hawaiano, pero con productos locales como tejuino, tepache o el pulque. Aquí hay que pedir Otoño en Guadalajara, el Tequila Pepita Mae Tae, el Tepache Jaibol y el Tejuino Jaibol y la comida es bien rica: no dejen de ordenar la panela con chicharrón, el bolillo con crema de rancho y la tostada de zanahorias y chiles manzanos encurtidos”. En solo unos años, De la O se ha transformado en un bar icónico de la colonia Americana por su propuesta de coctelería y su ambiente relajado y sin pretensiones. @delao_gdl

Mecenas Cocktail Bar

“Es del chef Inostroza y ellos hacen sus propios destilados. De comida, la tostada de atún es deliciosa”. El misticismo de Mecenas es como un imán para los sibaritas. Como dice el chef Delgado, elaboran sus propios licores, producen vinos fortificados y se alían con destilerías locales para experimentar con total libertad y control creativo de sus coctelería. @mecenasbar

Alcalde

“Alcalde lleva más de 15 años, pero cuando Paco (Ruano) apostó por un proyecto de este nivel fue un riesgo para él y sus socios”. Hasta la fecha, el espacio sigue apegado a su filosofía de cocina viva que se mueve con las estaciones. Detrás de la aparente sencillez de sus platillos, existe un proceso culinario de investigación, experimentación y cuidado que le dan un carácter único. @restalcalde