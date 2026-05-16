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Viajes y Gourmet

Guía mundialista: ¿Qué hacer, qué comer y qué visitar en Monterrey?

No se trata solo de carne asada, clima caluroso y montañas (preciosas, por cierto). Monterrey ofrece mucho más y se vive a través de experiencias para deleitar los sentidos y entender a quienes la habitan con orgullo.
sáb 16 mayo 2026 09:00 AM
Qué hacer, qué comer y qué visitar en Monterrey
Paseo Santa Lucía y Fundidora. (Cortesía)

RESTAURANTES

Ajenjo Bar

“Es una propuesta mucho más local, relajada y experimental”. Este espacio es un café por las mañanas y un bar por las noches en el que se ofrece una propuesta de coctelería clásica. Todos los jueves presenta jazz en vivo por la noche. Un lugar ideal para alargar el día después de una victoria mundialista. @ajenjo.bar

El Jonuco

El chef Hugo Guajardo resalta los sabores tradicionales de Nuevo León en platillos acordes a las estaciones del año y con ingredientes locales. “Es una fusión entre lo que se servía en las cantinas y los antiguos comedores del norte. Entre mis favoritos se encuentran la carne zaraza y los taquitos a la brasa. Un verdadero apapacho a lo que es Monterrey”. @eljonucomx

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Cara de Vaca

“Una opción moderna, pero sin llegar al fine dining, sino en un esquema de comidas al centro y para compartir es este restaurante de Chuy Villarreal, que propone una evolución de la carne asada regiomontana”. Cara de Vaca –que forma parte de los Latin America’s 50 Best Restaurants–, es ideal para visitar y compartir con amigos. Celebra la cocina de fuego, el vino natural y los tragos clásicos. Todos los platillos se preparan al momento con ingredientes frescos y para quienes buscan alternativas, ofrece opciones vegetarianas. @caradevacamexico

Pangea

“Su chef, Guillermo González Beristáin, es un estandarte de la ciudad. Marcó un antes y después en la alta cocina local porque él fue quien nos dio los primeros sabores y técnicas diferentes”. El cabrito de Pangea –que obtuvo una estrella Michelin en 2024– y sus guiños creativos lo convierten en una experiencia inolvidable. @restaurantepangea

Hemingway Bar

“Gran bar de coctelería ubicado en San Pedro Garza García. Un espacio clásico para disfrutar de una bebida después de una comida larga”. Su propuesta es amplia, con una coctelería de autor. Para quienes buscan tragos más relajados, cuentan con cervezas artesanales. También ofrece un menú variado que incluye una bacon cheeseburger con carne de Wagyu y tocino. @hemingwaymx

Nuestro guía: Rodrigo Rivera-Río
Residente y apasionado por Nuevo León –lugar donde se forjó desde muy joven–, es conocido por su visión culinaria. Es chef y cofundador (junto a sus hermanos Patricio y Daniel) de KOLI, uno de los restaurantes más influyentes de Monterrey, desde donde explora los ingredientes e historia del noreste del país a través de su menú degustación. @rodrigoriverario

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MUSEOS Y OCIO

Museo del Noreste (MUNE)

“Es un gran puntos de partida para conocer y entender esta zona del país y en general de la historia de Monterrey”. Conectado al Museo de Historia Mexicana mediante un puente, el MUNE ofrece una exposición permanente de la historia regional que comprende los estados: Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Texas, que va desde la actualidad hasta tiempos remotos.

Paseo Santa Lucía y Fundidora

“Los Ojos de Agua de Santa Lucía conectan con Paseo Santa Lucía, un lugar muy famoso porque conecta con un lago artificial al Parque Fundidora, el antiguo corazón industrial. Caminarlo es entender cómo el pasado de las fábricas se convirtió en un espacio púbico y, sobre todo, cultural”. @parquefundidora

Museo de Historia Mexicana

“Está situado cerca del lugar donde se fundó Monterrey y ofrece la exhibición histórica más importante en el norte de México abierta desde 1994 y que es complemento del MUNE”. Su acervo reúne más de 1,200 piezas que ilustran diversos aspectos de la vida del país, desde la época prehispánica hasta el siglo XX. @3museos

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Museo de la Milarca

Ideal para los visitantes exploradores culturales sin mapa. “Está ubicado en un parque muy lindo que se llama Rufino Tamayo. Es un museo que destaca por su variedad de objetos y curiosidades en un mismo lugar: desde monedas antiguas mexicanas, colecciones privadas, obras de pinturas contemporáneas y una exhibición de cerámica que abraca desde la época del Virreinato hasta el siglo XXI”. @lamilarcamuseo

Museo de Arte Contemporáneo (MARCO)

No solo es un museo, es un termómetro cultural que lo convierten en una parada obligada. “En el marco del Mundial, el museo adelantará sus Noches de verano con el fin de coincidir con las fechas de los partidos en Guadalupe, Nuevo León, y que los turistas disfruten de las diversas actividades. Esto, con el fin de convertirlo en un punto de encuentro cultural entre locales y los visitantes extranjeros”. @museomarco

Galería Gotxikoa

“Aunque es pequeña, tiene exposiciones muy interesantes”. Desde su apertura en 2014, funge como plataforma para la producción y la investigación de arte contemporáneo emergente del país. A través de exposiciones colectivas y externas, la galería entiende la práctica curatorial como una forma de síntesis cultural. @galeriagotxikoa

Nuestro guía: Alberto Villarreal
Originario de Monterrey, Alberto Villarreal es escritor, promotor de lectura y amante de la poesía y la novela. Su primer libro fue publicado en 2016 por Editorial Planeta y entre sus obras se encuentran el poema "Aquí no hay sed" (2022) –un homenaje a la ciudad que lo vio nacer y de lo que representa para él–, y su más reciente libro, Te daré el olvido (2025). @albertovill

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Monterrey Restaurantes

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