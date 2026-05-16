Guía mundialista: ¿Qué hacer, qué comer y qué visitar en Monterrey?

Cara de Vaca

“Una opción moderna, pero sin llegar al fine dining, sino en un esquema de comidas al centro y para compartir es este restaurante de Chuy Villarreal, que propone una evolución de la carne asada regiomontana”. Cara de Vaca –que forma parte de los Latin America’s 50 Best Restaurants–, es ideal para visitar y compartir con amigos. Celebra la cocina de fuego, el vino natural y los tragos clásicos. Todos los platillos se preparan al momento con ingredientes frescos y para quienes buscan alternativas, ofrece opciones vegetarianas. @caradevacamexico

Pangea

“Su chef, Guillermo González Beristáin, es un estandarte de la ciudad. Marcó un antes y después en la alta cocina local porque él fue quien nos dio los primeros sabores y técnicas diferentes”. El cabrito de Pangea –que obtuvo una estrella Michelin en 2024– y sus guiños creativos lo convierten en una experiencia inolvidable. @restaurantepangea

Hemingway Bar

“Gran bar de coctelería ubicado en San Pedro Garza García. Un espacio clásico para disfrutar de una bebida después de una comida larga”. Su propuesta es amplia, con una coctelería de autor. Para quienes buscan tragos más relajados, cuentan con cervezas artesanales. También ofrece un menú variado que incluye una bacon cheeseburger con carne de Wagyu y tocino. @hemingwaymx

Nuestro guía: Rodrigo Rivera-Río

Residente y apasionado por Nuevo León –lugar donde se forjó desde muy joven–, es conocido por su visión culinaria. Es chef y cofundador (junto a sus hermanos Patricio y Daniel) de KOLI, uno de los restaurantes más influyentes de Monterrey, desde donde explora los ingredientes e historia del noreste del país a través de su menú degustación. @rodrigoriverario