Guía mundialista: ¿Qué hacer, qué comer y qué visitar en Monterrey?

Museo de la Milarca
Ideal para los visitantes exploradores culturales sin mapa. “Está ubicado en un parque muy lindo que se llama Rufino Tamayo. Es un museo que destaca por su variedad de objetos y curiosidades en un mismo lugar: desde monedas antiguas mexicanas, colecciones privadas, obras de pinturas contemporáneas y una exhibición de cerámica que abraca desde la época del Virreinato hasta el siglo XXI”. @lamilarcamuseo
Museo de Arte Contemporáneo (MARCO)
No solo es un museo, es un termómetro cultural que lo convierten en una parada obligada. “En el marco del Mundial, el museo adelantará sus Noches de verano con el fin de coincidir con las fechas de los partidos en Guadalupe, Nuevo León, y que los turistas disfruten de las diversas actividades. Esto, con el fin de convertirlo en un punto de encuentro cultural entre locales y los visitantes extranjeros”. @museomarco
Galería Gotxikoa
“Aunque es pequeña, tiene exposiciones muy interesantes”. Desde su apertura en 2014, funge como plataforma para la producción y la investigación de arte contemporáneo emergente del país. A través de exposiciones colectivas y externas, la galería entiende la práctica curatorial como una forma de síntesis cultural. @galeriagotxikoa
Nuestro guía: Alberto Villarreal
Originario de Monterrey, Alberto Villarreal es escritor, promotor de lectura y amante de la poesía y la novela. Su primer libro fue publicado en 2016 por Editorial Planeta y entre sus obras se encuentran el poema "Aquí no hay sed" (2022) –un homenaje a la ciudad que lo vio nacer y de lo que representa para él–, y su más reciente libro, Te daré el olvido (2025). @albertovill